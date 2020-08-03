陳凱琳晒一家四口溫馨合照　IG宣布細仔出世：人生充滿驚喜！

陳凱琳於今年5月宣布懷孕消息，轉眼間宣布細仔已經出世！今日陳凱琳上載一家四口合照，並表示細仔名字為Yannick，Grace亦指出，細仔到達的時間比預期的早。

陳凱琳今年5月20日宣布懷有第二胎，其後宣布二胎性別為男孩。今日突然宣布細仔出世的好消息，她表示自己於司徒拔道港安醫院誕下細仔，感謝醫護團隊在遇上了意外和大壓力的情況下，依然非常照顧她和兒子。陳凱琳透露，細仔名字為Yannick，現時和哥哥在家相處得很好，她更指：「人生充滿驚喜！」。而鄭嘉穎則簡單表示「細佬來了，母子平安，非常感恩❤️」

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三大熱門星媽生B私家醫院

港安醫院（司徒拔道）－楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡

楊怡、陳凱琳、Angelababy、楊千嬅、應采兒、鄭希怡等星媽都選擇在港安醫院（司徒拔道）分娩，比其他醫院，位於山頂的港安醫院（司徒拔道）較為安靜，港安醫院婦產科住院房設貴賓單人房、私家單人房、雙人房以及3人標準房。

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港安醫院（司徒拔道）分娩套餐詳情

養和醫院－張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之

養和醫院是很多星媽最愛，張栢芝、方媛、李嘉欣、陳敏之、郭晶晶等星媽都在養和醫院分娩，其中私家病房更能飽覽馬場景色，是成為城中名人熱門生仔醫院。養和醫院婦產科房型包括私家房、半私家房、及6人普通房。

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養和醫院分娩套餐詳情

嘉諾撒醫院－陳慧琳、陳茵媺、黎姿

嘉諾撒醫院亦很受星媽歡迎，陳慧琳、陳茵媺、黎姿都是在嘉諾撒醫院分娩，婦產科房型有私家套房、私家房、雙人房、3人及6人標準房。

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嘉諾撒醫院分娩套餐詳情