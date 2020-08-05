楊千嬅李嘉欣黎姿子女曾是校友　盤點5間最多星二代入讀幼稚園

香港有不少熱門的幼稚園深受家長歡迎，每年報名人數更有數千人，數十人爭一個學位，競爭相當激烈，當中有5間私立幼稚園，更有不少星二代入讀，包括國際英文幼稚園、維多利亞國際幼稚園、英基國際幼稚園、基督堂幼稚園及寶山幼兒園。

1.國際英文幼稚園暨幼兒園（St Catherine's International Kindergarten）

國際英文幼稚園暨幼兒園是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小派位成績亦非常不俗。學校非常受星二代歡迎，包括陳敏之兒子雷子樂、蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等等都曾是校友。

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2.維多利亞國際幼稚園 (Victoria Kindergarten)

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園學費最高。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂、張名雅女兒蔡浚鏗等都是該校校友。

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3.英基國際幼稚園 （ESF International Kindergarten）

英基國際幼稚園是一共有5間分校，其受歡迎之處為就讀英基幼稚園的學生，可獲優先面試入讀英基的小學，過去均有逾九成半學生升讀英基的小學，而英基的小學至中學為「一條龍」教育，因此受到家長的歡迎。張繼聰、謝安琪大仔張瞻以及羅敏莊、陳國邦女兒陳禛皆為英基國際幼稚園的學生。

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4.基督堂幼稚園 (Christ Church Kindergarten)

基督堂幼稚園非常受星爸媽歡迎，學校不設K1，只提供K2和K3的幼稚園學位， 全部為外籍老師，每年僅招收80多名學生，不少女學生更獲拔萃女小學取錄，因此被譽為「神校」。陳奕迅女兒陳康堤、鍾鎮濤女兒鍾懿、任達華女兒任晴佳、吳鎮宇兒子吳費曼、林文龍女兒林天若等等都是基督堂幼稚園 的校友。

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5.寶山幼兒園 (Braemar Hill Nursery School)

寶山幼兒園有「香港幼稚園中的哈佛」之稱，絕大部分畢業生升讀香港的名校，如聖保羅男女中學附屬小學、男拔、女拔等，特別多政界名人的二代及星二代就讀於此，包括張學友女兒張瑤華、四叔李兆基孫女、律政司長黃仁龍女兒、伏明霞女兒、林海峰女兒林泳、霍啟剛郭晶晶兒子霍中曦等等。

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