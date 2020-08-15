【SEN】ADHD小朋友可在暑假停藥？藥物假期的迷思｜何定邦醫生

暑假來臨，很多專注力不足過度活躍症（Attention deficit hyperactivity disorder, ADHD）孩子的家長會將孩子上學時服用的藥物停掉，他們的考慮不外乎兩點：沒有上課不需要服藥、減輕藥物帶來的副作用。 【編者按：作者為精神科專科何定邦醫生】

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治療ADHD的藥物主要分兩大類——刺激劑（Stimulant）及非刺激劑（non-stimulant），後者藥效穩定，需要停用一段時間，藥效才慢慢消失，藥效起動也需要時間，由於調校劑量需時，服用非刺激劑的ADHD孩子，醫生一般並不考慮藥物假期。

刺激劑的作用相對短暫，不同的刺激劑藥效由四至十二小時不等，正正藥效來得快，也走得快，可以有藥物假期的選擇。不過，並非每一位服用刺激劑的ADHD孩子都需要或適合在暑假時候停藥，ADHD孩子的病情嚴重程度不一，與ADHD可能一併出現的其他問題並非個個一樣，副作用的多寡也有分別，是否採用藥物假期可能需要個別的考慮，而非一刀切的建議。

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病徵嚴重的ADHD孩子在沒有藥物下，容易變得衝動、不易控制，在沒有適當環境配合下，會與同學、甚至父母衝突，在漫長暑假後，與朋輩或父母關係的破壞，會令藥物假期得不償失。

沒有藥物幫助下的ADHD孩子，他們的學習會變得吃力，甚至抗拒，未開始已經嚷著不做，或草草敷衍了事，把以往好不容易建立起來的學習習慣毀於一旦，開學時重新服藥可以再控制病徵，但未必能夠改善孩子的抗拒心理，不少家長發現藥物假期後，孩子在開學頭一、兩個月內的適應仍然吃力。

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對於同時有ADHD及讀寫障礙的孩子，暑假可能是他/她們追功課、上讀寫障礙班的黃金檔期，但沒有藥物幫助下，會使這些訓練事倍功半。其他與ADHD一併出現而可能需要訓練的情況，如眼、手、肌肉協調的訓練、社交技巧訓練、語言訓練等，由於各種訓練要求的專注力不同，是否需要服藥，便需視乎臨床表現再與治療師作個別的商議。

藥物假期並非只是服藥或不服藥的二元選擇，中間落墨還可以採用不同劑量、不同長短效刺激劑和指定日子服藥或停藥的考慮，箇中的變化要與主診醫生商量。

近十年，越來越多研究證明服用刺激劑可以令腦袋負責專注力的線路生長正常化，接近沒有ADHD孩子的腦袋生長，相反，沒有服藥的ADHD孩子，他/她們腦袋裡的皮層厚薄、底狀核的大小，始終與正常腦袋保持距離，似乎說明刺激劑不單控制病徵，還有保護ADHD腦袋正常生長的作用，從藥理的功能角度來看，藥物假期的思考又變得複雜起來。

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