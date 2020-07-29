新冠肺炎∣港大研究清潔劑成分有效殺滅病毒　仲有一個更簡單方法

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，確診數字連日創新高，為了孩子的健康，家居的防疫及清潔衛生也不能忽視。惟市面家居消毒產品眾多，家長又可以如何選擇？港大醫學院早前就新型冠狀病毒在不同環境的感染力作研究，發現使用清潔劑能夠有效殺死物品表面的病毒，減低傳播風險。

按圖即睇7種有效清潔劑成分：

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殺滅病毒仲有一個方法

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前就新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）在不同環境的感染力作幾方面的研究，包括清潔劑的效能。

按圖即睇漂白水使用需知：

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團隊表示，雖然病毒在室溫下，在不同物料表面仍能存活一段時間，但使用清潔劑能夠有效殺死病毒，減少傳播。經團隊實測，發現在物件表面使用清潔劑，如1:99家用漂白水、70%乙醇（酒精）後，全部在5分鐘後檢測不出病毒。

部分病毒在1:49的肥皂水內，5分鐘後仍被驗出，並具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。

不過，原來在清潔劑以外，還有一種有效方法。團隊指，部分病毒在1:49的肥皂水內，5分鐘後仍被驗出，並具感染力；但15分鐘後已驗不出病毒。他們提醒，市民無須過於恐慌，只要將家居和物品表面以清潔劑清洗一段時間，均能殺死新冠病毒，減低感染風險。

按圖即睇消毒注意事項：

按圖即睇新冠病毒存活時間：

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資料來源：港大醫學院facebook專頁