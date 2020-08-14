一包即食麵鈉含量已超標　營養師推介適合小朋友進食的6種麵

因應新型冠狀病毒疫情再次爆發，很多家庭都會選擇留在家中吃飯。有時候小朋友肚餓，又不想花時間煮，很多媽媽會選擇煮簡單方便的即食麵給小朋友吃。不過，營養師李杏榆提醒，市面上的即食麵大多數都含有大量鈉，因此不建議父母煮即食麵給小朋友吃。

營養師李杏榆表示，即食麵通常用油炸方式處理，其調味料（味粉）含有味精、鹽、調味劑等製成，一包原味即食麵含約1800毫克（1.8克)鈉、約457卡路里，大部分來自脂肪、總脂肪、飽和脂肪。根據英國NHS建議1至3歲小朋友每日最多攝取0.8克鈉、4至6歲小朋友每日最多攝取1.2克鈉，因此7歲以下小朋友進食一包即食麵，已經超過攝入量上限。

即食麵（Markus Winkler／Unsplash）

非油炸即食麵調味料含銷鈉及脂肪

因此，即使家長為了健康而讓小孩食非油炸即食麵，但其調味料包亦有機會含有大量鈉及脂肪，依然會影響小朋友健康。李杏榆提醒家長可以其他湯底取代調味料包，或在煮麵後加入半包味粉，但只限7歲以上的小朋友。

出前一丁（網上圖片）

李杏榆建議，家長可以用以下麵類代替油炸即食麵：

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李杏榆亦建議可以用以下食材製作麵食的湯底：

香港營養師學會的(HKNS) 認可營養師 李杏榆

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