消委會奶粉測試｜15款嬰兒奶粉檢測結果　9款含致癌物縮水甘油酯

作為父母，當然會想給子女最好的，因此往往在為嬰兒挑選配方奶粉時，都會選擇有口碑、營養豐富的產品，甚至會覺得愈貴愈好。近日消委會測試了15款本港有售的配方奶粉，發現有三大問題，包括：全部樣本均檢出污染物氯丙二醇、部分營養成分相若但價錢相差近倍以及部分營養標籤誤差太大。

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奶粉含氯丙二醇、縮水甘油酯及鉛

消費者委員會檢測15款預先包裝嬰兒配方奶粉，發現全部樣本均檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），是食物加工過程中的污染物，長期每日攝入過量的3-MCPD會損害腎功能和影響雄性生殖系統，而歐洲食物安全局的每日容許攝入為8.6微克，今次消委會亦發現到按此標準，有樣本成含將會超標。

除了氯丙二醇（3-MCPD）外，有9個樣本亦測驗出含縮水甘油酯（gylcidyl esters,GE），縮水甘油酯是植物油脂在高溫精煉時產生，具基因毒性及致癌性，應減低攝取量，而是次所有樣本中的縮水甘油酯均全部低於歐盟的上限，家長可放心。

最後全部樣本亦驗出含鉛，但不超出法例上限，含量最高的樣本為每公斤0.010毫克，符合將於本年11月全面實施的《2018年食物攙雜（金屬雜質含量）（修訂）規例》，以及食物法典委員會標準的上限（每公斤0.01毫克），有關含量應不會對嬰幼兒健康構成風險。

部分營養成分相若但價錢相差近倍

15款預先包裝嬰兒配方奶粉樣本中，有13款以牛奶蛋白質為基礎，餘下2款則以大豆分離蛋白質為基礎，每罐聲稱重量由800克至900克，售價介乎$250至$539，平均每克樣本價格由$0.31至$0.59不等，相差近1倍。根據測試結果，各樣本在整體安全、品質和營養成分的差異不大，反映產品價錢和質素未必有直接關係。

6款樣本營養標籤誤差不符規定

次測試比對了各樣本的營養素含量，與其營養標籤的標示值，雖然全部樣本的能量及營養素（包括不是必須標示的營養素）的含量均符合法例的指明水平範圍，但發現6款樣本所標示的個別營養素含量，跟測試結果有差距，並超出《嬰兒配方產品，較大嬰兒及幼兒配方產品及預先包裝嬰幼兒食物的營養成分組合及營養標籤技術指引》的規管容忍限。其中是次測試價格最高的樣本，檢出的維他命A含量，比標示值低21.9%。