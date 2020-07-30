【兒童幻想】小朋友成日對空氣說話　是心理出現問題？｜Canace

停課已經接近大半年了，疫情一波接一波的在社區爆發，健康及抗疫資訊不再多講，大家每天都接收著海量的新知，倒不如談談疫情下，孩子可能會出現的幻想玩伴。 【編按：作者為藝術家Canace】

孩子的生活中出現幻想現伴並非疫情下所出現的心理狀態，有不少家長都會發現，孩子接近三歲的時候，會開始出現想像朋友。提出這個討論原因有不少在職家長，疫情期間home office下才發現孩子存在一個或多個幻想玩伴，看到孩子與自己想像玩伴喃喃自語，有講有笑，不少家長讀者都向我查詢這個不寒而慄的現象，更害怕想像朋友其實是一種心理或成長障礙的徵兆。

我大膽向大家保證，想像朋友的出現，在兒童成長期間實屬平常。孩子大概到三歲的時候，通常會想像出一個或數個玩伴，女孩子擁有想像玩伴的比例比男孩子高，想像朋友可能會是其常伴左右的毛布偶，亦有可能是生活中的一件小物件，同時，它有可能是肉眼看不到的隱形人。

假如你開始留意孩子與想像朋友的互動，你會發現孩子跟它們所聊的話題，甚至相約一起做的東西可多了！在我認識的孩子中，有些會相約想像朋友一起去舞會；有些會指責它不肯吃菜；有些會指導它一些技能並且會教會它自己在學校中所學到的新知識。其實孩子與他的想像朋友就像自導自演的戲劇一樣，是想像力和創造力發揮作用的時候，是孩子一個安全的依附角色。

為什麼孩子會出現幻想朋友呢？第一，孩子需要陪伴和支持；第二，他們可能會藉想像朋友表達真實的想法和自我；第三，孩子正在發展其想像力。

想像朋友是孩子成長的過渡階段，作為父母，也可以適時陪伴小朋友進入他們的想像世界，甚至可以透過其想像朋友促使他們產生正面行為。例如孩子說想像朋友不吃青菜，我們可以對孩子說：朋友它不吃青菜，它的腸胃可不夠健康，你不如以身作則，假如它知道你吃青菜令身體強壯的話，它可能也會嘗試著呢！甚至可以角色一轉以想像朋友作一個借鏡，對孩子說：朋友真有禮貌，每次你給它遞東西或邀請它也跟你道謝！你也可以多多學習喔。

令父母摸不著頭的幻想對象，只要我們願意去理解，我們大可以從想像朋友去了解孩子一些內在性格及感受。

用以下方法把想像朋友創作出來：

+ 9 + 8 + 7

孩子因為生活中缺少可以對話、玩耍的同儕，因而創造出能和他互動的想像朋友。爸媽可以為孩子創造機會，開發真實的友伴關係，甚至多以朋輩身份與孩子溝通，當孩子接觸到更多年齡相近的孩子時，他們對自己的想像朋友需求度也會隨之降低了。

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