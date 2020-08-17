【幼稚園】學校面對財政困難　N班及全日班收生不足促政府資助

因應疫情再次爆發，全港學生在9月原訂日子開學後，仍不能面授上課。教協曾在停課初期，於2月向全港幼稚園校長進行問卷調查，發現有6成半學校正面對學生退學；於8月初，教協再次向幼稚園校長發問卷，發現不少幼稚園在6月復課前已用完首輪津貼，而N班、全日班的收生嚴重不足，逾百間學校直言3個月內得不到政府資助，便有倒閉危機。 攝影：王淑君

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「冇得返學又叫人交學費，係好困難。」教協理事兼幼稚園校長鄭啟然說。

教協在8月7至13日期間，以電子問卷方式向全港幼稚園校長進行調查，共收到415位校長回覆，佔全港1,049間幼稚園的4成（39.6%）。回覆學校中有9成為參加了幼稚園教育計劃的非牟利幼稚園，有7間是沒有參加幼稚園教育計劃的非牟利學校，另27間為獨立幼稚園。受訪學校252間有開設N班。

調查發現，新學年的收生人數銳減，有3間學校表示完全收不到全日/長全日班學生；近10間減少9成或完全收不到N班學生：另有8間學校減少了9成跨境學童。

數據反映疫情令家長對報讀付費課程有所保留，跨境學童更加不能過關報讀，影響私立幼稚園和自負盈虧N班及幼兒中心的營運，收入大受打擊。

（資料圖片）

非面授方式加劇退學潮

教協理事、非牟利幼稚園校長黃淑芳說：「好多家長認為，睇片、直播、用點讀筆唔係理想嘅學習方式，佢哋選擇暫緩開學。」她亦透露任職學校所設的N班也有3成學童退學。

自政府在2月提出首輪防疫抗疫基金，幼稚園N班至K2已停課超過半年，不少學校已動用儲備維持營運。據調查結果，約8成學校已動用儲備，其中99間學校表示儲備僅能維持3個月。

大部分幼稚園在上學年完結時，已用盡政府首輪資助。假如政府不推出新一輪的支援措施，有163間學校表示有倒閉危機，另有78.6%表示教師會凍薪或停薪留職，有64.8%學校更指需要大量裁減幼師。

鄭校長認為，疫情終會過去，如大量幼稚園在這段時間倒閉，到疫情過後將不足支援想復課的學生。而且，維持校舍開放和網上教學已令幼師的工作量大增，惟換來被裁員或停薪的後果，會大大打擊欲投身幼教界人士的信心。

促政府急業界所急

政府早前推出的保就業計劃，有不少獨立和自負盈虧的幼稚園參與，但是批出的速度十分緩慢。203間已申請的幼稚園中，約半數仍未收到結果，已收到資助的幼稚園僅得26.1%。教協憂慮，部分幼稚園未能等到援助已無以為繼。

業界促政府依照首輪資助，按1月的學生人數，向學校批出第二輪的資助和一筆過特別津貼，讓業界步過難關。另外，幼兒中心亦在6月後失去社署的資助，作為退學潮的「重災區」，亦期望得到一筆過特別津貼。

此外，多位校長也指出幼兒需要大量防疫物資，即使停課但維持校舍開放，防疫物資正在持續消耗，期望政府將幼稚園和中小學看齊，提供防疫津貼。

最後，他們促政府向幼稚園和幼兒中心提供清晰的行政和抗疫指引，同時全面復課後3個月後才重啟評核工作，讓學校有空間盡快回復正常運作。