「父親缺席」是8成行為問題兒童主因　爸爸參與可解危機｜譚鴻昌

中國傳統社會「男主外，女主內」的價值觀雖然隨著社會經濟轉型而走向「雙職家庭化」，媽媽不只主內，亦需外出工作。不過爸爸仍然則重於外出工作養家，甚少參與孩子的教養上，出現「父親缺席危機」。 【編按：作者為註冊社工及認證家長教練譚鴻昌】

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新加坡父職機構Fathers For Life的研究指出，當地「父親缺席」(fatherlessness)是社會問題的中心：63%自殺個案、71%輟學兒童及85%有行為問題的兒童均來自父親缺席的家庭。

不少成長心理學研究均指出父親在孩子成長中都有不可或缺的地位，即便媽媽多麼努力希望彌補爸爸的「缺席危機」，但可惜仍然無法填補孩子成長過程中在此方面的缺憾。

孩子能在爸爸身上學到的東西，是媽媽無法取代。（GettyImage）

例如孩子在爸爸身上學習甚麼是男人、甚麼是丈夫，男性是如何與女性相處及溝通等，這些答案都是無法在媽媽身上學會。反之，爸爸亦不能完全取代媽媽在教養上的獨特位置。

筆者在香港的父職服務工作經驗中，新一代的爸爸普遍較願意參與孩子的教養中。但新手爸爸往往遇到兩個難關：

1.)無從入手

2.)不清楚自己在教養上的角色

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在香港人口老化及照顧工作「外判」的環境下，媽媽加上「四大長老」及外傭的貼身照顧，讓爸爸容易感到無從入手。如上文所言，爸爸在教養上的地位及影響力是無可取代的。例如兩性相處、何謂婚姻、品格教育等，都需要爸爸主導或協助教育小朋友。

在與媽媽的分工上，除了起居照顧外，爸爸普遍會較多參與與小朋友玩樂的時間。爸爸可透過遊戲及運動培養小朋友正向品格及情緒管理，把握與小朋友「單對單約會」的時間建立屬於兩人的親密關係。

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。