六色積木培養孩子多元能力　增強數理能力及專注力｜譚鴻昌

六色積木（Six Bricks）屬於一種安全及能夠應用「於遊戲中學習」(learning through play)的工具，讓小朋友享受遊戲之餘，同時面對適度的挑戰性，以及不同能力的訓練。 【編按：作者為註冊社工及認證家長教練譚鴻昌】

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六色積木現時除用作幼兒及小學學童訓練外，亦能應用於傷健人士、團隊建立等多元目標範圍上。

現時「六色積木」遊戲及訓練以「紅、橙、黃、綠、淺藍及深藍」的組合為主流，而選擇此六色亦是出於對小朋友的培訓。首先，家長可以讓小朋友學習分辨暖色系(紅、橙、黃)以及冷色系(綠、淺藍、深藍)。其次，紅橙黃綠本為LEGO積木最想見的顏色，加入兩種藍色是要讓小朋友認識顏色有深淺之分。

筆者今次會與各位家長分享2個六色積木遊戲與小朋友一齊進行親子活動。

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作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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