【懶人多士食譜】1塊麵包配5款蔬果　為孩子簡易製作營養茶點

抗逆在家自製美食，已經成分很多人生活中最有趣的事之一，由於兒子與很多小朋友一樣都喜歡吃麵包，但單是用花生醬、果醬、朱古力醬或者加棉花糖似乎不夠健康。對於偏食的小朋友來說，蔬菜水果總是吃得不足夠，做媽媽的當然想盡辦法在菜餚中加入蔬果，讓小朋友吃得多少是多少。 今次利用蔬果配麵包，加入牛油果、蕃茄、香蕉等超級食物（Super Food)製作出5款田園風味有營養的美味多士。 攝：許珞珩

牛油果焗蛋多士

點圖即看食譜：

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牛油果被視為超級食物，果肉至果核幾乎全身是寶，含有豐富營養價值，牛油果有助降低身體「壞」膽固醇的比例，較有益心血管健康，所含營養包括鉀質、葉酸、維他命B、C、E等，可預防便秘及改善痛症，由於梨的甜度較低，加熱會產生苦味，通常會搭配其他食材或調味料生食，今次加入雞蛋及芝士，口感香脆順滑，比原個吃更令小朋友接受。

香蕉朱古力杏仁多士

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香蕉有潤腸通便、穩定情緒的功效，含蛋白質、碳水化合物、纖維、豐富鉀質、維生素B6、E、C、微量元素及胡蘿蔔素。而杏仁有助心血管健康，可預防心血管慢性疾病，是有益又健康食物，配上少許朱古力醬，放入烤箱焗一焗才吃，絕對是小朋友最喜歡的美食。

蒜蓉香草牛油多士

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蒜頭含豐富蒜素及硫化物，可殺菌及增強免疫力，當中含有礦物質鍺、鈣、鐵、鉀、鎂、硒、維他命A、B1、C等，可預防心血管疾病、降血脂和抗氧化等也有功效，配以牛油、煉奶及香草放在麵包上，焗或煎香後可減低辣度，小朋友更易入口。

蘋果蜜糖多士

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蘋果含豐富纖維素，促進消化，有利排便，減少便秘，當中的果膠加上維他命C的作用，使之具較強的抗癌功效，亦含有鋅、鐵質，有助心血管健康。吃之前加上堅果碎及蜜糖，營養豐富更美味。

香草蕃茄芝士多士

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車厘茄含茄紅素，有抗氧化作用，當中的胡蘿蔔素，更可提高免疫力，預防感冒。家長可讓小朋友幫忙將車厘子切開，鋪在麵包上，是可以一起制作的親子美食。

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