【小學面試提交影片】家長拍片常犯錯誤　專家教你6大重點技巧

本地新冠肺炎疫情持續，有直資及私立小學要求家長提交面試影片取代親身面試，但這對不熟悉拍片的家長來說無疑也是一大難題，兒童發展及升學專家Ken Sir表示學校並非要求面試短片有精美剪接及製作，但想子女在競爭激烈的心儀小學爭一席位，必須避免一些錯誤及注意技巧。

點圖即睇Ken Sir教你拍小一面試片貼士:

+ 11 + 10 + 9

拍出家校一致性

因應疫情關係，國際基督教優質音樂中學暨小學、香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學、播道書院及培正小學等，相繼將2021/22年小一入學面試改為遞交短片形式進行，要讓小朋友在2、3分鐘的短片中突圍而出，Ken Sir認為家長必須因應學校的教育理念，收生準則來拍片。

他說：「片拍得差，並不是因為內容不好，而是因為全部千篇一律，一就是家長當自己是第一身扮作小朋友說學校有幾好，要不就是說自己的家庭教育有幾好，然後就show小朋友的證書、生活照片，你也想像到幾個老師去看千幾份申請表，如果你不夠鶴立雞群，就很難夠留下深刻印象。」

+ 3 + 2

勿一片走天涯

當Ken Sir為家長進行小一面試短片的咨詢時，他發現不少家長也犯下相同錯誤，他說：「有不少家長都拍了一條『世界面試片』，想一片走天涯，即無論哪間學校都用同一段內容，根本就沒有針對每間學校不同的理念與收生喜好而拍。家長交這樣的面試片，成功率極低，因為學校不會看到你的小朋友是真正適合他們。」

他以優才書院舉例說：「學校向來重親子開係，但如果你那條『世界片』內容是小朋友識很多中文字，家長拿著好多字卡或圖書要小朋友讀，那根本扯不上親子關係。要表達親子關係最起碼家長應該出鏡，但現在家長往往只去show小朋友能力有幾強，這就錯方向了。」

Ken Sir指出家長不能只在面試片中表現小朋友能力有幾強，而忽略學校教學理念。(getty images)

不要忽略自薦位

另外，他建議在面試片中加入一個很重要又經常被忽略的部份。「家長要加上自薦部分，例如將自己去上早教課程為了孩子持續學習也讓學校知道，是很好的身教；並一開始要清晰地表示片是拍給誰看，拿出誠意。」

要增加勝算，Ken Sir認為要加入自薦部份。(getty images)

平日相處也是好題材

Ken Sir表示有家長懂得利用新冠狀病毒的半年停課期，與小朋友在家中進行與學校理念有關的活動，突出家庭教育與學校理念的一致性，是其脫穎而出的重要因素。

「家長在疫情時，與小朋友在家中玩解難遊戲，短片中小朋友玩得很開心，家長可以加以說明因知道學校需要小朋友有主見、思考能力高，故趁此小朋友訓練思維能力，這樣突出雙方的共通性。」

有家長利用疫情時與小朋友在家進行的活動為面試片的主題成功突圍而出。(getty images)

突出屬於自己的家教

對於著重親子關係的學校，Ken Sir建議面試片不要千篇一律說一家人去旅行，他說：「如果你每晚也有和小朋友傾偈，這也是很好的親子關係，那就要將傾偈原因也表達出來。」他提議家長可從日常與小朋友相處的細節中考慮，製作突出家庭教育的短片。

Ken Sir認為不應該把與孩子去旅行，就當是有良好的親子關係。(getty images)

忌虛無的讚賞

Ken Sir亦提醒家長要慎防在片中自暴其短：「當家長見到小朋友做得很好時，會說：『好叻喎!』、『真乖!』但這反映出家長對小朋友的長處不夠具體，未能真正表達到個人優勝之處，如片中是小朋友玩STEM，看到小朋友很投入又開心，家長可加上安排這個活動的原因，具體明確表達家庭價值觀會更好。」

Ken Sir亦提醒家長要慎防在片中自暴其短。(getty images)

Ken Sir舉出幾間熱門小學的收生要求及喜好，建議家長可以在拍片時加入適當元素。

播道書院

校內有一個地方叫做『思齊里』，是讓小朋友進行自我反省的地方，因為是基督教學校，非常重視德育、品格、行為，也重視中國文化，過往面試時間約30多分鐘，以英語為主，不用見家長，但在見小朋友的時候會看他們的行為品格，學校早幾年前已經將《弟子規》融入教學中，希望讓小朋友透過《弟子規》去學習孝道禮儀，所以反映出學校喜歡收這類型學生。

播道書院(資料圖片)

聖保羅男女附屬小學

學校喜歡小朋友有探索精神、有自我思維、自信心強，因為過往面試也涉及自信心方面的問題，校長亦說過小朋友遇到不懂得回答問題時的表現，比他識答所有問題更重要，還有小朋友要自然、不造作，除母語，學校也著重普通話與英文。

聖保羅男女中學附屬小學校 (黃舒慧攝)

真道書院

首先家長要能在片中表現出為何選擇IB是很重要，其次學校向來著重家校合作，過往面試出現搶答題、社交題、常識題，就是想了解小朋友的表達能力、思考能力，所以拍片要找到重點。

相關文章：男拔附小真光培僑小一簡介會轉網上直播 設配額仍然要爭崩頭