【開學】關心妍囡囡可愛校服look上網課　郭可盈陪女回校取課本

轉眼間就到8月尾，又到學校開學的時間。不過今年因應新型冠狀病毒疫情，學校雖可如期開學，但面授課堂須暫停，學生需要透過視像網上上課。不少星二代如黎諾懿兒子、關心妍、郭可盈、朱薰女兒日前亦開學，紛紛換上校服在家上課，星媽們皆表示小朋友很想念校園生活，希望能夠快點「真」返學！

1.黎諾懿囝囝 黎峰睿（小春雞）

黎諾懿囝囝黎峰睿（小春雞）轉眼間已經3歲，今年小春雞入讀K1，日前開學日他穿上整齊衣服，用視像會議的方式開學。媽媽‎李潔瑩就表示「懷念PN開學的時候，哭得驚天地泣鬼神的峰峰...」，並表示希望快點可以「真」返學！

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2.關心妍囡囡 楊榮心

關心妍4歲囡囡心心就讀維多利亞幼稚園，今年升讀K2，早前關心妍上載囡囡穿上校服的短片，並留言表示「見到心心着起件校服有種莫名其妙的感動，雖然只是網上上課媽媽都為你打氣」。

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3.朱薰囡囡 譚在之（妹之）

朱薰4歲囡囡譚在之（妹之）同樣就讀維多利亞幼稚園，早前開學朱薰就上載妹之穿上校服站在電腦前上課的照片，不過朱薰亦表示雖然是網上開學，但都打算讓妹之著校服上學，「攞返個feel都好啦。」

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4.郭可盈囡囡 林天若

郭可盈10歲囡囡林天若（Tania）就讀保良局蔡繼有學校，早前和媽媽回學校取書簿準備新學年，只見Tania取書簿後亦在學校逗留參觀新班房。郭可盈表示囡囡Tania很想念校園生活，並表示因疫情關係，現正式在家中網上教學 ，也是一番新的體驗，形容囡囡「一切準備就緒！」

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