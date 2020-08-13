星二代囡囡齊扮靚　黎姿屋企變身美甲店　陳柏宇女兒竟然識做呢樣

因應近日新型冠狀病毒疫情持續爆發，小朋友都留在家中，避免受感染。不過日日留在家中一定非常沉悶，小朋友便會自行找活動解悶，特別是貪靚的女孩，在家中同媽媽一齊扮靚，也是不錯的親子活動！

1.黎姿變身美甲師為3女塗指甲

黎姿為了讓3個囡囡留在家中都不悶，決定變身美甲師，開始美甲店幫囡囡打扮！黎姿更表示「我認為替女兒打扮是最溫馨的。可傳授打扮心得給她們，亦是互説秘密的好時光！」

+ 15 + 14 + 13

2.陳柏宇囡囡為爸媽剷腳皮

陳柏宇囡囡Abigail在家中非常沉悶，悶得竟然主動幫爸爸媽媽剷腳皮！只見Abigail拿著工具，踎在地上幫媽媽符曉薇及爸爸陳柏宇剷腳皮，陳柏宇還搞笑表示「Good Job」。

+ 30 + 29 + 28

3.Bob 3女兒練瑜伽為爸爸按摩

Bob 林盛斌的3個女兒則和媽媽一起做瑜伽，4個女士一起看著coffee林芊妤的瑜伽教學片做瑜伽，囝囝則在一旁看著她們。Bob搞笑地為圖片配上囝囝心聲：「如果有四個真實 Coffee 朝朝喺我面前做瑜伽，我肯定唔會發脾氣、唔會扭計、唔會瀨尿！」。除了做瑜伽，Bob的3個囡囡還站在Bob身上幫爸爸「按摩」！

+ 14 + 13 + 12

相關文章：媽媽最痛│陳柏宇老婆宮外孕切除輸卵管 醫生：常見盆腔發炎引起

即睇邊三類人容易有宮外孕：