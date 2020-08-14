男拔附小真光培僑小一簡介會轉網上直播　設配額仍然要爭崩頭

受疫情影響，多間學校包括拔萃男書院附屬小學、的小一簡介會也改成網上形式！不過，不要以為改成網上就會「人人有份」，有學校仍然設有一定配額先到先得，相信今年的簡介會亦不會因疫情而降溫，畢竟不少家長希望藉此機會，打探面試貼士以及如果屆時疫情持續，拍面試片又有甚麼重點。

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拔萃男書院附屬小學

拔萃男書院附屬小學的網上小一簡介會只有兩場，每場配額2500人，合共5000名額。網上登記日期為8月21日上午9時至8月24日下午5時，成功的話，登記後會收到確認電郵。

九龍真光中學(小學部)

九龍真光中學(小學部)的網上小一簡介會沒有列明配額，目前已公布會有兩場，即日起至9月4日中午12時可網上登記報名，成功登記之家長將即時獲取參考編號並於2020年9月9日透過電郵方式獲取登入資訊。家長必須預先下載ZOOM軟件，每個家庭請只用一個帳戶登入收看。

培僑書院

培僑書院網上小一簡介會只辦一場，登記日期由即日起至2020年9月1日(星期二)下午5時截止，額滿即止，但並沒有明確寫出限額。

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