小一面試∣多校因疫情取消面試改拍片　三款易上手剪接工具幫到手

受疫情影響，部分小學的小一面試取消，家長和小朋友不需親自到校，取而代之的是拍攝短片。由於沒有過往的經驗，大家也不知道取錄的標準，加上學校亦有不同的要求，但大致上也不追求美輪美奐的畫面，因此最重要是影片順暢，能清楚表達到小朋友的強項，以下推介了一些家長也能快速上手的剪接程式，以及專家建議的拍攝注意事項。

iMovie（IOS、MAC）

iOS （iPhone、iPad）及 macOS 平台用戶推薦大家用iMovie，操作簡單功能齊全，特效、字型直接套用即可。資源庫還有足夠家長使用的內建音效及背景音樂，省去另外花時間搜尋的工序。

Movavi Video Editor Plus（Ｗindows10/8/7、Mac）

和iMovie接近，所有東西都是「一拉即用」，是一般Windows電腦家長的好選擇，多畫面、動畫、貼圖、音樂、文字特效齊全，有中文版本清晰易用。

+ 5 + 4 + 3

Quik（IOS、android）

Quik是專門給對完全不懂剪接的家長使用，內置大量範本，家長只需要把需要的影片放入，便會自動生成一段有特色的影片。更方便的是連音樂也有內置，完全做到一App「搞掂」，不過優點同時亦是其缺點，可控制的地方不多，只有音樂、畫面比例和文字，輸出格式為mp4。

面試專家四招教你拍出有內容影片

全方位面試專家Miss K直言，影片內容比畫質更為重要，家長不用花太多時間在字幕、背景音樂、過場特效之上，在這短短三至五分鐘的時間內，家長要盡量加入不同元素，給校方盡可能更多方面了解小朋友及你們家庭的日常，建議大家可參考以下四點：

Miss K認為，影片一take過拍攝在觀感上或者會更好，皆因太多過場和剪接，校方會考慮到成品或是經過多次「NG」後的產物。不過家長亦不應太過盲目追求一take拍攝，畢竟這需要小朋友極度配合。

首先家長要細閱校方要求，假設校方要求拍攝主題為「日常親子活動」，可以多安排一些展現小朋友特質的活動，例如，讀書、煮飯仔、角色扮演等等。如校方沒指定語言，亦可適當地在活動中加入兩文三語對話，不過切記要自然！家長發音和文法也要留意，最重要是不要中英混雜。亦建議考慮加入一些自理能力元素，如收拾玩具。

Miss K自己日常也有拍攝的習慣，她建議家長用相機拍攝為佳，她以自己經驗為例，手機的光線、收音以及畫質問題比較難捉摸，相機亦不需十分高端的型號，完成後用簡單軟件剪接即可。

Miss K表示，如果方便的話，可以邀請兄弟姊妹或親友的小朋友入鏡，當然主角還是集中在申請人身上，這樣可以看到更多小朋友與人交流的畫面。如果只是一家人拍攝也沒有任何問題，不過要注意，不要單單一位家庭成員全程拍攝，例如只有爸爸「揸機」，偶爾交換一下角色，在短片內有與父母的畫面。

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