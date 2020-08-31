【復課】9月23日起分階段半日上課　新生需更多時間適應校園

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，教育局早前宣布全港學校在9月1日如常開學，惟不能面授課堂。惟近日確診數字回落，教育局局長楊潤雄表示社會已具備條件復課，故決定在9月23日起分2個階段半天復課，其中小一和中一新生需更多時間適應校園，故安排為首階段恢復面授課程的對象。補課最早可在9月16日開始，他亦指對安排有信心。

教育局局長楊潤雄表示，該局一直與衛生專家和學界密切聯繫，有見近日疫情的確診數字回落，認為已具備條件面授上學。

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首階段為9月23日，幼稚園K3、小一、小五、小六、中一、中五及中六學生率先復課。

次階段為9月29日，幼稚園園K1、K2、小二至小四、中二至中四學生復課。

恢復面授課堂後，學校必須安排半天上課，以減少學生除下口罩和午饍時間，而學校亦不得在另外半天安排全校的學習活動。

在復課之前，學校可靈活安排網上上課。而學校最早可安排在9月16日為學生補課，而人數不得多於全校學生的6分之一，幼稚園也能安排小部分學生回校活動。

跨境學生的復課安排仍在商討中，現階段仍需在網上學習。

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楊潤雄解釋安排，認為K3已有足夠的自理能力，在學校保持防疫意識。另外小一和中一的新生未曾踏足新校園，相信需要更多時間去適應新的學習規律。而小五、小六、中五和中六則需要及早預備公開考試。

教育局亦在更新對學校的疫情指引，除了師生必須戴上口罩外，學校也需保持校園清潔、空氣流通、提供搓手液及防疫用品、向有經濟困難的家庭提供口罩等，及後也會更新假如學校出現確診者或密切接觸者的處理。