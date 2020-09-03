楊怡產後4個月以紮肚極速修肚　中西醫拆解紮肚功效及風險

楊怡今年4月誕下囡囡小珍珠後，一直專心湊女，日前楊怡貼出半身照，她表示自己透過紮肚成功修身，只見楊怡身形纖瘦，彷如未生過孩子！除了楊怡，近年不少藝人產人後都會用「紮肚」方法修身，到底紮肚是甚麼原理？當中又有沒有風險？

日前楊怡貼出半身照，只見她身形非常纖瘦，肚的位置就好像沒有經歷懷孕般。楊怡透露她在囡囡小珍珠出世後6個星期，便用紮肚的方法修身。楊怡表示，「其實生完BB,我感覺到自己無論骨架、線條等都有明顯嘅變化，而盆骨仲最為明顯。」，並指出紮肚兩星期左右已經感受到身型有所改善，甚至可以著返生BB之前嘅衫褲！

楊怡分享僅穿着運動內衣的照片，露出姣好身材及纖腰，可見她生女僅四個多月已極速修身。（IG／＠tavia_yeung）

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星媽近年興起紮肚熱

其實近年不少娛樂圈星媽包括徐子淇、謝安琪、胡杏兒、關心妍等，誕下孩子後都會選擇用紮肚的方法進行產後修身。其實紮身並非新興技術，是利用長長的棉布，由盆骨下方往上包紮至胸骨，每日維持至少8小時，像矯正牙齒般把被拉開的骨骼收緊，讓內臟恢復原位，幫助子宮收縮，舒緩腰酸背痛等問題。

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產後4個月的黎太說:「生完個半月開始紮肚10日，因為6月份天氣開始熱，每日最少要紮8小時，對於本身怕熱的我來說，全日像增加了5度體溫，而且初頭幾日未習慣紮住，感覺好像木乃衣，整個硬蹦蹦，連坐低都有難度，只可以坐櫈的一半，抱BB也不容易，但慢慢習慣了就沒有其他不適。過了10日之後，我的腹直肌分離由2指半收窄到1指，雖然療程有點貴，但想著不會再生下胎，就當送給自己的禮物。」

中醫：應找醫護人員評估身體復元狀況

中醫古鎧綸表示，以往外國亦有不少例子使用束腹帶或腰封作緩解產後腰痛之用，但因紮肚涉及骨骼矯型，故認為這應屬醫學程序。他對紮肚療程的效果抱有懷疑，擔心會影響產後正常的身體復元和血液循環，甚至會影響產婦胃口、餵哺母乳或其他未知的副作用。他認為媽媽在產後應多讓身體休息，如太快開始療程或會對產後的傷口及日常生活帶來影響，如果媽媽真的希望紮肚，他建議先找醫護人員評估身體復元狀況，或待坐月後才開始。

註冊中醫師古鎧綸。（受訪者提供）

未有實質證紮肚功效

婦產科醫生靳嘉仁指出，雖然在外觀上紮肚的確有修身效果，但在西醫角度上並無紮肚的需要，現時亦並未有嚴謹和實質數據支持紮肚是有效。

對於產後子宮下垂、失禁等情況，靳醫生指多數發生在順產，但都會自然修復：「懷孕時腹直肌分離、內臟移位、盆骨增寛是會發生的，橫隔膜亦會向上推，這是正常生理反應。但分離的腹直肌即使不做任何事都會自己回復；而內藏移位亦不需作特別治療，生產後子宮會每日大約收縮一隻手指位，約兩星期便會完全收回盆腔內，而盆骨增寬是因懷孕時會分泌鬆馳荷爾蒙，當生產後鬆馳荷爾蒙會減少，韌帶便會慢慢收緊，大約兩、三個月便會回復。」

靳醫生擔心媽媽生產過後即進行長時間的紮肚會有危險性，如真的要接受紮肚療程，他建議順產媽媽於產後3個月、剖復產媽媽於6個星期後，並經產後檢查後才開始：「應先待傷口康復、沒有發炎跡象、沒有分泌物、媽媽亦不再覺得疼痛才開始。」

婦科醫生靳嘉仁醫生

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