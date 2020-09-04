雞蛋辣椒唔叮得？用錯容器會致癌？媽媽必要知用微波爐注意事項

微波爐是家家戶戶常見的廚房用具，除了翻熱，更是媽媽用來解凍和烹煮的好用之物！但對微波爐的操作，卻存有不少迷思。不少媽媽均擔心，微波爐會釋出幅射，甚至致癌物，影響健康！事實上，更不是所有食物、容器均適宜放進微波爐，究竟使用微波爐，還有什麼注意事項？

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雞蛋、辣椒唔叮得

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆指，現時未有正式研究，明確表示微波爐會引致癌症，惟要注意，不當使用微波爐或會釋出致癌物。「當容器或盛載食物的器皿是發泡膠，或是不可放進微波爐的塑膠、保鮮紙、錫紙，便有機會釋出致癌物質。」

她補充，除了容器的使用，也不是所有食物適宜放進微波爐。「雞蛋、生果，尤其是提子、辣椒，都好容易爆；叮水嘅話，亦容易令水短時間超熱，但未必均勻，可能面層熱，個底仲凍，煲水都係建議用返水煲。醬汁例如茄汁、白汁，都係好容易彈，如果想叮，都唔好叮咁耐，或者先蓋上蓋子。另外唔好諗住貪方便，就咁叮未解凍嘅肉，可能面頭熟咗，入面未熟。除非有解凍模式，如果只係可調較溫度，就不適合用作解凍。」她又提醒，如果微波爐內沒有食物，「自己叮自己」，更可能引起爆炸。

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微波煮食 營養流失少

若果以微波爐煮食，會否令食物營養流失？李杏榆解釋，單從營養角度，微波煮食反而比烹煮優勝。「如果長時間烹煮，如煲湯、燘食物，愈是溫度高、持續得愈久，便會愈多水溶性維他命流失。使用微波爐的時間多數很短，水溶性維他命反而冇流失得咁快，脂溶性維他命、礦物質、纖維更唔會影響太大。」

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她建議，以微波爐煮食前，要先把食物充分解凍。而翻熱食物時，更要注意攪拌。「叮完之後，食物的熱度未必很均勻。所以叮隔夜餸菜時，最好是叮一、兩分鐘，打開蓋，攪一攪佢，底面轉、攪攪醬汁。如是肉類，要轉一轉方向，等熱力可以均勻啲。」

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