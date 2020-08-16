家中玩四類角色扮演　訓練小朋友社交能力 |Natalie Yim

這陣子女需要留在家中，有家長憂慮小孩與同儕的互動減少，而影響社交能力，問我如何是好？要發展社交技巧，小朋友除了需要和差不多年紀的伙伴相處，也需要學習與大人（家長、老師、其他社會角色，如巴士司機，零售店員等）溝通，不過社交技巧是日積月累的，而這段防疫時間，相對孩子一生的成長，尚算短，家長無需太擔心。

權宜之計是在家中玩扮演遊戲(Pretend Play)，讓小朋友練習一些基本社交技巧，如合作，輪流，分享，聆聽，眼神交流等。雖說是替代方案，但遊戲一向對於孩子的成長非常重要，只是說，這段時間更應該做。

扮演遊戲大致分四類：(1)憑空想像（用隱形茶壺倒茶），(2)替代（以香蕉裝作電話），(3)角色代人（扮演醫生護士），(4)配置角色（把洋娃娃當成嬰兒）。大量心理學研究指出，扮演遊戲除了可以訓練上述的基本社交技巧，還可以幫助孩子發展其他技能。

語言：在扮演遊戲中，小朋友會使用比他們日常用語更高等或複雜的語言。例如，飾演老師時，他們自然會模仿老師平日的用詞和句子結構。小孩把大人的詞彙融入自己的用語，他們的語言能力會因此漸漸提升。

情感與同理心：扮演遊戲中有一些場面，例如小狗病逝，當小朋友把自己代入小狗主人的角色，他們多少想像得到離異的悲痛。

創意：扮演遊戲中讓小孩有機會天馬行空，練習運用想像力，而如果小孩能夠靈活地運用想像力，這種能力將會終生受用——用於解難，設立目標，探求新事物等。

扮演遊戲的好處多多，不能盡錄。如果想解決小孩這陣子缺少社交互動的「當務之急」，家長還真的要趕快和他們玩玩看。

作者簡介：

Natalie Yim 為資深英語教師及《童理心》會董，語言學畢業，掌握語言的微妙，後修讀心理學，了解行為動機，故善於解讀小孩的說話與舉動，相信親子關係是教養的基礎：理解應比責備快，解決問題應比懲罰落力。

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