【小一自行收生】適齡學童增3千5人　專家：20分填表要考慮叩門

小一「自行分配學位」階段將於本月21日至25日開始交表程序，教育局預計2021/22學年適齡小一學童人數將5.9萬人，較本學年增加約3500人，全港小學提供逾2.4萬個自行分配學額，有升學專家表示，雖然整體適齡小一學位需求在2020/21學年仍算平穩，但如果家長想在「自行」階段，在不受學校網限制下選擇「神校」，手持25分學生仍有一定風險，惟手持20分家長可一試當區熱門學校，但同時應考慮叩門要求。

最快本月21號交表

所有在2015年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2021年9月入學的小一入學統籌辦法。家長由即日起至9月25日可向學童就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處 （民政諮詢中心）、教育局學位分配組或區域教育服務處領取「小一入學申請表」，並於2020年9月21日至25日將填妥的申請表直接交回欲申請「自行分配學位」的學校。家長可根據教育局發佈「2020年度自行分配學位階段各小一學校網小學名冊」中，在不受任何校網限制下揀選屬意學校。

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家長只可向一間學校（不受任何小一學校網限制）遞交申請表，自行分配學位可分為必獲取錄生（即有兄或姊在該小學，或父母在該小學就職的申請凡屬此類別的申請兒童） 及根據「計分辦法準則」分配學位，教育局將於今年11月23日公布「自行分配學位」結果。

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2021-22年適齡人數增加

教育局預計2021/22學年適齡升小人數為59,200人，較本學年55,700人，增加約3,500人，升幅約6.3%。根據最新《小學概覽》及《自行分配學位階段各小一學校網小學名冊》統計，全港提供逾自行階段收生學額為24,198個，較今年減少112個，由此數字推算，未計直資小學、私立小學及英基學校協會屬下小學，全港總學額為48,396個，相差不大。

以自行分配學額計，每區減少的學額將13至38不等。教育局表示雖然整體小一學位需求在2019/20學年顯著下降，並在2020/21學年起逐漸達至穩定水平，但由於小一學生人口在過去數年持續上升，預計未來數年整體小學學生人數將維持穩定，故公營小學整體開辦的班級及常額教席數目亦會大致平穩，由於個別地區或校網的需求可能與整體情況不盡相同，局方會密切留意各區情況。至於實際參與明年小一派位的人數，須待十一月整理自行分配學位申請結果後，才有初步點算結果。

升學專家：填表要考慮叩門

由於自行分配學位以計分辦法為準則，Ken Sir認為近幾年的出生率沒有太大增長。他說：「雖然學額微跌0.5%，但以屯門、元朗、天水圍等地區為主，所以熱門區域，11、12、41校網的影響不大，一如以往15分是『陪跑』，縱使知道派中機會率很低，但可以『3條1』*用作日後叩門之用，因為近年不少熱門學校皆要求『3條1』作為優先收生考慮。另外，手持20分的家長，如果想選當區的熱門學校或者是『二線」頭的學校，也不妨一試，當然跟15分一樣要顧及日後的叩門準備；但如果20分想選他區的熱門學校，或『神校』，如喇沙、瑪利諾修院學校（小學部）等41網學校，那麼20分入的機會仍然很微，因為手持25分都未必成功在自行時派中。」

Ken Sir亦建議手持25分家長，如果想入當區的熱門學校，是值得選擇。他說：「入地區熱門把握是很大的，但並不代表『神校』就十拿九穩，好像喇沙，上年依然有25分不入的個案，最後要透過大抽獎甚至叩門，都不成功，所以大家要注意。」

*「3條1」只指「自行收生」、「統一派位」的甲部第一選擇及乙部第一選擇。

香港01美術組製圖

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*部分資料來源：教育局