打機可以挑戰兒童大腦　美國FDA證實一款遊戲可改善過度活躍症

相信家中不少小朋友都有打機的習慣，對大部分家長來說，過分沉迷未必是一個好習慣。不過，原來打遊戲機可以作為治療疾病的良方！早前美國食品藥物管理處(FDA) 通過了首個遊戲《EndeavorRX》，認證為可改善專注力不足過度活躍症 (ADHD)功效的遊戲，替代藥物的治療方式。

遊戲挑戰兒童大腦

遊戲公司Akili Interactive開發的視頻遊戲《EndeavorRX》，專為8至12歲有ADHD的兒童而設，當中的設計提供了感覺刺激、讓小朋友集中的不同關卡任務，需要大腦同時多工運作，以娛樂性的治療方式去幫助有多動症的兒童。

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遊戲推出前曾進行六年的臨床試驗，研究600多名有ADHD的兒童，已獲FDA 授權的醫生會為他們提供治療方案，在iPhone或iPad上玩遊戲，完成閃避障礙物、收集分數等任務。臨床實驗的結果顯示，經過四個星期、每天25分鐘的遊戲治療後，三分之一的兒童在至少一種測量上不再有注意力不足的情況。注意障礙是構成ADHD 重要的部分，而此遊戲就能提升小朋友持續的注意力。神經醫學博士Elysa Marco指出，抵抗分心的能力十分重要，尤其是小朋友在學校的表現，都十分需要高度的注意力。

隨時監察小朋友動向

除了讓小朋友玩遊戲之外，這個遊戲來自的計劃亦包括其他治療服務，例如家長可以在另一個追蹤程式ADHD Insight，觀察小朋友玩遊戲的動向和進度，更有遠程支援程式，家長在有需要時就能聯絡到負責的護理人員，操作十分方便簡單。

參考資料：asianage

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