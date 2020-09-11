公園韆鞦｜一文睇清各區特色韆鞦　佐敦谷公園2022年設四個遊樂區

大家還記得，當年屯門共融遊樂場落成後，不少街坊和小朋友都大讚，更帶出各區小朋友對傳統遊樂場的不滿，普遍設施殘舊、不刺激！政府在去年《施政報告》中提到，計畫在未來五年改造全港超過一百七十個康文署轄下的公共遊樂空間。而一直以大草地吸引家庭的佐敦谷公園近日率先曝光空間改造工程計劃，將採納市民以「親子」及「大自然」為設計概念的意見。

新佐敦谷公園分四個遊樂區

擬新建的共融遊樂空間，初步劃分為四個遊樂區：攀爬區將設有繩網、攀爬架、多條滑梯及彈床。韆鞦區設置不同類型包括可供親子共用的韆鞦、2多人共用的搖籃型韆鞦等；沙池、感官遊樂區，周邊將配以適合的植物配置，為使用者提供近距離接觸大自然機會；擬新增的大自然遊樂區將配置跨代共融遊樂設施如搖籃、音樂遊戲等。佐敦谷公園公共遊樂空間改造工程預計可於2021年第二季開展，並於2022年底完成。

達人分享特色韆鞦

而除了佐敦谷公園未來面世的親子共用韆鞦外，本港亦有不少特色韆鞦，但遺憾是數量愈來愈少！有見及此，一位熱愛韆鞦的港人－「鞦韆先生」，2015年開始製作香港獨有的韆鞦地圖，希望整合港九新界的韆鞦資訊，方便成年人找回童年回憶，小朋友找到盪韆鞦的樂趣。

目前康文署會繼續暫停開放兒童遊樂設施直至另行通知，家長和小朋友可以先「望梅止渴」，以下是「鞦韆先生」走訪各區後印象較深刻的韆鞦！

鞦韆先生專頁

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