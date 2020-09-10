在家種植│日本豆苗自己種再煮　香草生菜還有一種水果適合自家種

受新冠肺炎疫情影響，令很多家庭的生活習慣都有所改變，特別在吃方面，我們家也不例外，以前一落街已經買到新鮮食材，但在抗疫期間，每次出外購物都會大量入貨，就為了節省口罩與減低細菌感染機會，所以想吃新鮮蔬菜不容易。 今次買的是可循環再種植的日本豆苗，讓兒子可以由澆水、收成、烹煮一手包辦，訓練耐性之餘也可以讓他知道食物得來不易。經常要到學校教導小朋友種植的齊惜福助理項目經理林惠玲亦會推薦3款適合香港小家庭及氣候種的植物，讓小朋友可以在家自己種來吃。 攝影：許珞珩

這款能夠重複種植，附帶根部的日本豆苗在很多日本超市也可以買到，售價由$11至$15不等，一買回來，豆苗高度為23.5cm，兒子用較剪剪了第一轉收成，製作了豆苗炒蛋。

點圖即睇兩款小朋友可做日本豆苗菜色

第二次收成

隨後長出來的新豆苗有23cm高，我們又我們保留約10至11cm長的根部位置，轉用膠盒並加入適量水(浸過全部根部)，每天給豆苗澆水，大約一星期後，剪了收成，今次的豆苗明顯沒有上次的粗壯，顏色也沒有那麼嫩綠，在煮拉麵時用水烚1分鐘盛起，吃起來時仍然有陣清清的新鮮草青味。

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豆苗發臭原因是水

但餘下的豆苗開始發出腥臭味，於是請教專門到學校教小朋友種植的齊惜福助理項目經理林惠玲(Penny)，她說：「首先不建議用米水澆豆苗，亦不需用太多水浸，因為豆苗長期在濕的地方容易滋生細菌產生味道，最佳方法用噴壺噴水，保持根部濕，因為一旦用太多水浸就會滋生細菌，水耕菜是定時定候有水流過，並不是一直浸住植物。另外，如果家中有陽光照射到豆苗，會變得綠色，相反沒有陽光豆苗就會變淡色，但顏色深淺無損食用。」

陽光不足可種香草

林惠玲另外提供幾款適合香港小家庭種植的可吃植物，她說：「首先可以視乎家中的陽光是否充足，如果本身家中陽光不足，比較適合種植香草，因為香草對陽光的要求較低，但如果種蔬菜、水果，在陽光不足下就較難存活了。」而適合在家中種植的香草可分兩種。

「一種是由種子種出來，另一種是在園藝店買一棵現成的香草回家種，可移到其他的花盆，令香草越生越高越大。現在這個天氣，我們可以種薄荷及甜羅勒，都是比較粗生，就算家中陽光不足亦都可以種到。」

香草不可開花

林惠玲表示甜羅勒比較容易發芽，春、秋天種植更佳，每天淋一次水，除非夏天很熱，就要早上淋完，黃昏檢查植物是否乾涸，除了用眼睛觀察之外，可以用手指摸一摸或者掘開泥土摸一下是否濕潤，如果發現乾涸即是缺水，因為表面容易曬乾，但最重要泥土的裏面，而淋水的方法是直接將水噴到泥中，不用澆在葉上，大約一至兩星期就會長出葉子，甜羅勒約20cm高左右可以在剪去頂部葉子食用。壽命大約一年，看到開花即刻剪掉花朵，因為開花結果植物就會死去。」

種生菜50日有收成

如果家中有陽光入屋，林惠玲建議小朋友可以種植生菜。「意大利生菜比較容易種，更適合小朋友，種植的季節是八月到出年二月，如果想更加容易發芽，可以種之前將種子浸一晚才放入泥土中，大約六至八個小時之內，如果超過時間會發臭失敗，再移到泥土中，大約三至五日會發芽。沙律菜細細棵已經可以收成剪出來吃，如果想要一棵完整的生菜，可選擇用一個圓盆種一棵，約50日會有一次收成，如果不想種生菜可選油麥菜，種植方法相似。」

車厘茄最易種

水果方面，林惠玲建議小朋友可以種車厘茄。「但一定要陽光充足，因為水果要開花，如果陽光不足就不能開花不能結果，8至10月適宜種植，因為太過炎熱很難種到。」

辣椒是驅蟲好方法

最後，對於有小朋友害怕昆蟲而放棄種植，林惠玲鼓勵說：「有昆蟲是無可避免，我們可以跟小朋友說，我們的體型大，昆蟲其實是害怕我們；如果發現植物有害蟲，可以拿辣椒或者蒜蓉，剪碎加入水中，噴在植物葉上，味道有效驅蟲。」

點圖即睇3款適合小朋友在家種可食用植物

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