產前發現胎兒兔唇裂顎　應否繼續把寶寶生下來？決定前要知的數據

由台北醫學大學附設醫院顱顏中心陳國鼎醫師、埔基婦產科李文車醫師、和台兒張東曜醫師帶領的台灣專家團隊合作的胎兒唇顎裂聯合門診，日前整理該門診臨床經驗，發現產前診斷唇顎裂的個案，若能在產前經由多學科會議諮詢，給予精確的診斷、正確的諮詢、完整的治療計劃、和充份的支持，可以有效減輕家長的恐懼並選擇繼續妊娠，從而減少終止妊娠的比率。

產前發現唇顎裂嬰兒 8成選擇繼續妊娠

這個研究整理了該聯合門診於2017年12月開辦至2019年6月之間，每月一次，計19個月份中看診及生產的唇顎裂個案計39位；這39名胎兒中，男多於女，男生佔64.1%，女生佔30.8%，性別不詳者佔5.1%。單側唇顎裂（74.4%）遠多於雙側唇顎裂（20.5%），且多數（87.2%）唇顎裂個案並沒有合併其它的異常。

近9成唇顎裂嬰兒不會出現其它異常 不接受諮詢的家長高達85%中止懷孕（點圖了解更多）：

研究團隊透露，曾接受多學科會議諮詢的家長，有84.6%會選擇繼續妊娠；反之，不接受諮詢的家長只有15.4%會決定繼續妊娠。此外，研究也發現，若接受諮詢，胎兒的性別和孕婦的年齡就不再是要不要繼續妊娠的考慮因素。

產前諮詢診斷是研究大突破 已刊登至國際期刊

這個研究的結果已發表於知名的國際期刊《Scientific Reports》。這個研究明確指出多學科會議諮詢是接續產前診斷唇顎裂個案的重要工作，該研究的審稿者亦稱許這項研究的成果應該可以被推廣到相關的領域，而這也是這篇論文被接受的重要原因之一。

【相關圖輯】台孕婦水壺遭加洗潔精 胎兒驚患兔唇 裝Cam揭兇手是自己人（點擊預覽內容）：

+ 3 + 3 + 3

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】