孕婦患愛滋病　BB會被感染嗎？穩定吃藥可把機率從37%降至「零」

愛滋媽媽怕生寶寶嗎？台北榮民總醫院感染科林錫勳醫師表示，如果媽媽是垂直感染者，在沒有藥物預防的情況下寶寶罹患愛滋病的機率是37%；有藥物控制以後，這種母子垂直感染的情況大幅降低不到1%。台灣露德協會副秘書長古佳蓓則指出，台灣醫療做的非常好，只要經過預防性投藥以後，愛滋媽媽生下愛滋寶寶的機率幾乎是「零」。

媽媽穩定吃藥預防 寶寶感染機率不到1%

罹患愛滋病的女性一定會生下愛滋寶寶嗎？林錫勳醫師表示，如果媽媽是垂直感染者，在沒有藥物預防的情況下寶寶罹患愛滋病的機率是37%；有藥物控制以後，這種母子垂直感染的情況大幅降低不到1%。懷孕媽媽能夠早期接受抗病毒藥物治療，只要病毒控制良好，有非常低的機率會傳染給小孩，孩子生出來以後，只要吃一個月的預防性藥物，也能把感染機會降得更低。

防母子垂直傳染 預防性投藥寶寶最健康

古佳蓓指出，台灣醫療做的非常好，目前台灣已經許久沒有愛滋寶寶了，其中零星一兩例感染者是懷孕時沒有接受治療，提醒愛滋媽媽如果可以穩定回診、穩定服藥是沒有傳染性的，她強調，所謂的母子垂直傳染、愛滋寶寶都只是「疑似」愛滋寶寶，事實上只要經過預防性投藥以後，寶寶都是非常健康的。

現代醫學進步 不必人工體外受孕

古佳蓓進一步提到，測不到病毒=不具傳染力（U=U）的觀念對所有感染的女性是非常大的福音，她舉過去一位女性感染者想要懷孕生孩子，不過因感染者的身分飽受婆家嚴厲指責，而過去為了避免垂直傳染，愛滋病媽媽想要懷孕生子可能需要藉由「體外受孕」，先將胚胎處理後，再植入母體。所幸，現代醫學的進步，只要懷孕期間持續穩定的服用藥物，愛滋媽媽生下愛滋寶寶的機率幾乎是「零」，也可以正常的性行為、懷孕生子，寶寶可以非常健康。

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