中秋節｜DIY月餅工作坊　親子製作Sanrio人氣角色造型奶皇月餅

親子
撰文：
最後更新日期：

還有不到一個月就到中秋節，每年在這個節日一家大細當然會吃月餅賞月，市面上的月餅款式雖然多，但都不及與孩子一起親製作的月餅來得特別，今年有月餅工作坊更推出Sanrio人氣角色造型月餅製作班，大人與小朋友由搓餅皮、餡料到壓餅模等都一手一腳製作，過程好玩，加上月餅造型可愛又好味，小朋友一定喜歡。

攝影、攝錄：黃慧雯

剪接：黃慧雯、余嘉文

+4
+4
+4

奇華工作坊於8月初至九月尾開設「Sanrio蛋黃奶皇及朱古力奶皇月餅班」課程，可與孩子親手製作Hello Kitty 、Melody、O仔及布甸狗造型的月餅，在導師指導下，可嘗試搓製奶皇月餅皮、餡料混合以及親手為自己製作的月餅印上最愛的Sanrio角色可愛頭像，好玩又好食！

課程完成後，除了可帶走「Sanrio蛋黃奶皇月」及「Sanrio朱古力奶皇月」各四個外，更有Sanrio限量紀念品，包括文件夾、環保袋及出席證書，除了Sanrio月餅外，奇華工作坊另設傳統月餅製作班，由導師教授製作兩款經典傳統口味的迷你月餅，分別為「蛋黃金黃蓮蓉月」和「蛋黃豆沙月餅班」。

「奇華工作坊」官方網頁：https://studio.keewah.com

+4
+4
+4

除了親手製作月餅，亦可以選擇購買現成的月餅，奇華今年推出多款不同口味及造型的月餅：

+6
+6
+6

相關文章：在家都可以去公共圖書館借書　簡單用App借閱過萬本中英文電子書

即睇詳細使用方法：

+10
+10
+10
開學｜換上校服在家網上直播幼稚園迎新活動　媽媽：冇開學嘅心情
【開學】Bob女兒齊齊網上開學　周汶錡兩子醒目校服Look家中上課
【開學】視像開學禮　通德學校校長化身主播：今年未能親身迎新生
【開學】上網學習作息都要有規律　專家教5招讓子女重啟學習模式
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。