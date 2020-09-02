中秋節｜DIY月餅工作坊　親子製作Sanrio人氣角色造型奶皇月餅

還有不到一個月就到中秋節，每年在這個節日一家大細當然會吃月餅賞月，市面上的月餅款式雖然多，但都不及與孩子一起親製作的月餅來得特別，今年有月餅工作坊更推出Sanrio人氣角色造型月餅製作班，大人與小朋友由搓餅皮、餡料到壓餅模等都一手一腳製作，過程好玩，加上月餅造型可愛又好味，小朋友一定喜歡。 攝影、攝錄：黃慧雯 剪接：黃慧雯、余嘉文

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奇華工作坊於8月初至九月尾開設「Sanrio蛋黃奶皇及朱古力奶皇月餅班」課程，可與孩子親手製作Hello Kitty 、Melody、O仔及布甸狗造型的月餅，在導師指導下，可嘗試搓製奶皇月餅皮、餡料混合以及親手為自己製作的月餅印上最愛的Sanrio角色可愛頭像，好玩又好食！

課程完成後，除了可帶走「Sanrio蛋黃奶皇月」及「Sanrio朱古力奶皇月」各四個外，更有Sanrio限量紀念品，包括文件夾、環保袋及出席證書，除了Sanrio月餅外，奇華工作坊另設傳統月餅製作班，由導師教授製作兩款經典傳統口味的迷你月餅，分別為「蛋黃金黃蓮蓉月」和「蛋黃豆沙月餅班」。

「奇華工作坊」官方網頁：https://studio.keewah.com

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除了親手製作月餅，亦可以選擇購買現成的月餅，奇華今年推出多款不同口味及造型的月餅：

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