中秋節｜媽媽過節必換商場免費月餅　朱古力月餅盒更可變身首飾盒

一年容易又中秋，今年中秋節比起往年來得要遲，受到疫情影響，大家暫時都需要留在香港過節。慶祝中秋節當然不少得月餅，除了可以購買特色月餅，亦可以在商場購物後換領，月餅款式精美，送禮自用亦可！

1.利園區 半島迷你奶黃月餅禮盒

由即日起至9月23日期間，利園區會員於指定地點消費滿HK$3,000元或以上，即可換領利園區限定多啦 A 夢木餐具套裝；於利園區消費滿HK$10,000元或以上，便可獲得馳名中外的半島迷你奶黃月餅禮盒；購物滿HK$30,000元或上更可獨家擁有利園區與半島餅店首度聯乘的尊貴版半島花燈月餅禮盒，送禮一流！最啱大家到利園區購買中秋賀禮後換領。

利園區包含利園一至六期、希慎廣場、利舞臺廣場、禮頓中心、希慎道一號、利園區其他商舖，詳情請參閱網站。

2.置富Malls旗下11個商場 「森」動玉兔月餅禮盒

置富Malls 聯同日本人氣動物公仔品牌森林家族，推出期間限定「森」動玉兔月餅禮盒，月餅禮盒包括手工低糖單黃白蓮蓉月餅一個及天仁茗茶高山烏龍茶茶包，最啱配合月餅一同享用。

禮盒於2020年9月19日開始，Fortune+會員凡於置富Malls指定單一商場*內任何2間不同商戶累積消費滿HK$600^，包括HK$500或以上的電子貨幣，即可在置富Malls旗下11個商場，包括+WOO嘉湖、置富第一城、置富都會、馬鞍山廣場、都會駅、麗港城商場、麗城薈、華都大道、映灣薈、銀禧薈及荃薈，換領「置富Malls X森林家族期間限定『森』動玉兔月餅禮盒」乙份。

3.黃大仙廣場 Venchi尊貴月餅禮盒

黃大仙中心聯乘意大利巧克力品牌Venchi，舉辦「甜蜜滿『意』」中秋換領活動，推出黃大仙中心專屬的「Venchi尊貴月餅禮盒」，大家可以於9月7日起消憑費換領。這款「Venchi尊貴月餅禮盒」的月餅盒更可配合絲絨首飾格，化身成為首飾盒，非常實用。「Venchi尊貴月餅禮盒」精選了兩款全新推出的巧克力月餅及三款精品巧克力，月餅分別為「榛子餅乾碎巧克力月餅」及「黑櫻桃巧克力月餅」，配上各2件的「75% Chocaviar黑巧克力」、「Chocaviar焦糖軟心巧克力」及「Chocaviar榛子蓉軟心巧克力」，朱古力迷必試。

顧客於 9 月 7 日起連續 7 日內於黃大仙中心以電子貨幣累積淨消費滿 2,800 元或以上(憑商場不同商戶發出之機印發票正本最少 2 張及最多 7 張),即可於 9 月 11 日起免費換領 1 份「Venchi 尊貴月餅禮盒」。禮品數量有限，換完即止。

相關文章：中秋節｜小朋友最愛玩得又食得 飛行棋摩天輪卡通禮盒月餅

A1 Bakery 《迪士尼 Tsum Tsum 款奶黃月餅禮盒》

+ 3 + 3 + 3

荔園 《太空主題飛行棋流心奶黃月餅》