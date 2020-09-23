研究證疫情令生活習慣改變　小朋友冇得玩波波池生日唔會做一件事

今年受到新型冠狀病毒疫情影響，學校多番停課再復課，不但不能夠離港旅行，連本地遊亦因疫情而取消或延遲。隨著疫情持續蔓延，大家對衛生意識日漸增強，有研究揭露，受到疫情影響，一些我們習慣的日常行為可能從此被改變。

威斯康辛大學負責研究人群和社會環境與傳染病的專家Malia Jones表示，因應疫情持續蔓延，社會上人們變得更加關注衛生，以下9個行為相信有所改變。

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1. 握手、擁抱和親吻臉頰

以往和別人見面少不免會握手、擁抱和親吻臉頰 ，不過，美國傳染病專家Anthony Fauci指出這些行為是最直接傳染病毒的方法，建議大家用手肘碰手肘或雙手合十的方式互相問好。

2. 吹蠟燭

慶祝生日當然要預備蛋糕，不少人更加會在蛋糕上點上蠟燭，然後着壽星許願後再吹熄。不過，威斯康辛大學負責研究人群和社會環境與傳染病的專家Malia Jones表示，吹蠟燭時飛沫會直接噴在蛋糕上，容易傳染疾病。

（photoAC）

3. 波波池

小朋友最愛的波波池亦很有機會會消失。由於塑膠球不容易清潔，而且小朋友玩耍時飛沫都會沾染在球上，非常容易滋生細菌。

4. 試用化妝品

不少藥妝店會提供化妝品讓大家購買前試用，不過，供試用的化妝品經過無數人重複使用，不同人用手觸摸化妝品，無意間亦會成為傳播細菌的溫床。

5. 共享飲品

以往有一些餐廳推出超大杯的飲品，讓客人可以共享飲品，雖然大家都是使用各自的飲筒，不過在喝飲料的時候，唾液會從飲凍流入飲品中，該飲品便會因此佈滿細菌和病毒。

6. 玩桌遊

很多家長喜歡讓小朋友和朋友仔一起玩桌上遊戲，不過在玩遊戲的過程中，遊戲工具會經手過眾多人的雙手觸碰，容易傳播病毒。

（視覺中國）

7. 唱卡拉OK

疫情爆發後，全球各地的卡拉OK店都受到非常嚴重的影響，當一群人圍在小房間唱歌，飛沫會佈滿房間，容易傳播病毒。專家建議如果真的要去唱卡拉OK，最好還是戴上口罩，並避免太多人在同一間房共處。

8. 密室逃脫

近年很受歡迎的密室逃脫亦有機會消失，由於遊戲需要在密閉空間中透過撫摸、碰觸所有的物件和道具去解謎，很容易傳染細菌。而且空間內空氣亦不流通，假如有人患病，就很容易傳染他人。

9. 無目的地購物

有些女士喜歡閒時便去逛商場，很多時候她們並沒有目的地逛。不過，專家指出，在公共場合出入的時間時間愈久，愈容易接觸細菌，加上疫情下網上購物變得更加方便，逛商場這個習慣可能因此被改變。

資料來源：The New York Times

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