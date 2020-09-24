5間兒童抵食酒店下午茶自助餐　6歲也免費一家三口最平不用600元

隨著新冠肺炎疫情放緩，大家外出進食的意慾亦增加！不少酒店以優惠價推出自助餐吸客，下午茶時段便更為抵食！以下盤點5間抵食下午茶自助餐，提供兒童優惠，一家三口最平不用600元，指定年齡的孩子更可免費任食！

按圖即睇下午茶自助餐收費詳情：

帝京酒店 花月庭

帝京酒店花月庭推出白桃．純茶下午茶自助餐，選用日本山梨及長野縣白桃，連同人氣食材宇治抹茶入饌，創作多款鹹甜美食。自助餐的小童收費為5至11歲，5歲以下可免費享用。

供應時間：即日至2020年10月4日

星期六、日及公眾假期（15:00 – 17:00）

成人：$265

小童（5至11歲）：$185

*另收加一服務費

帝京酒店花月庭

地址：九龍太子道西一九三號帝京酒店二樓（旺角東站）

電話：2622 6154

香港百樂酒店 Park café

百樂酒店 Park café今個月推出「花語‧心願」下午茶自助餐，以多款不同花卉入饌，滲入絲絲花香氣息。滋味推介有蜜糖桂花雞肉法國牛油麵包、鹽漬櫻花雪蟹肉酥盒、金盞花紅豆綠茶卷、玫瑰花吉士芒果拿破崙及櫻花荔枝3.6奶凍。每位賓客可獲贈焗釀蟹蓋伴玫瑰芝士汁乙客。6至11歲小童可享半價優惠，5歲或以下小童免費享用。另設特別推廣，如讚好「香港百樂酒店」Facebook專頁，並出示已置頂之優惠券，可享75折優惠。

供應時間：即日至2020年11月30日

星期六、日及公眾假期，下午3時至5時

成人：$248

小童：$218（6至11歲小童可享半價優惠；5歲或以下小童免費）

*另收加一服務費

香港百樂酒店 Park café

地址：尖沙咀漆咸道南61-65號香港百樂酒店4樓

電話：2731 2168

香港康得思酒店 The Place

The Place現逢星期六、日及公眾假期推出週末小熊貓主題下午茶自助餐，提供多款深受小朋友歡迎的美食，包括鮮炸蝦多士、瑞士雞翼、章魚小丸子及經典點心等。大廚更特別花心思在甜品上，必試京都抹茶雪糕泡芙、小熊貓康迪造型杯子蛋糕及台式古早甜品芋圓仙草等。LANGHAM SUPPER CLUB會員經網上預訂，可享限時優惠75折。小童價格適用於4至12歲，3歲或以下可免費享用。

供應時間：逢星期六、日及公眾假期

（下午3時15分至5時30分）

成人：$318

小童（4至12歲）：$238

*經網上預訂，可享限時優惠低至75折

*另收加一服務費

香港康得思酒店 The Place

地址：旺角上海街555號香港康得思酒店L樓層

電話：3552 3028

諾富特東薈城酒店 ESSENCE

諾富特東薈城酒店旗下的ESSENCE餐廳推出「想點就點」週末下午茶自助餐，提供近50款的選項，除了三文治、西式茶點、朱古力噴泉和多款口味的MÖVENPICK雪糕外，還有各式各樣的鹹甜中式點心，包括傳統及創意點心、現煮生滾粥與及XO醬精選系列。自助餐周末價錢$168，大小同價，3歲以下免費，一家三口埋單不用600元。

供應時間：即日至2020年9月27日

逢周末及公眾假期（下午3時至5時）

逢星期六、日：$168

公眾假期：$188

*3歲以下免費

*另收加一服務費

諾富特東薈城酒店 ESSENCE

地址：東涌文東路51號諾富特東薈城酒店大堂

電話：3602 8808

馬哥孛羅香港酒店 咖啡廳Café Macro

咖啡廳Café Macro於今個月推出「芝味誘惑」週末下午茶自助餐，呈獻多款芝士蛋糕，包括芒果芝士蛋糕、意大利羊奶芝士蛋糕配西柚、花生醬芝士蛋糕，每位賓客更可享無限添飲果汁。成人價格每位$298，7至11歲小童$198，6歲或以下可免費享用。馬哥孛羅饗．樂薈會員於9月份惠顧可享65折優惠。

（馬哥孛羅香港酒店facebook）

供應時間：即日至2020年10月31日

逢周末及公眾假期（下午3時半至5時半）

成人：$298

小童（7至11歲）：$198

*另收加一服務費

馬哥孛羅香港酒店 咖啡廳Café Macro

地址：尖沙咀廣東道3號海港城馬哥孛羅香港酒店1樓

電話：2113 3912

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按圖即睇6間抵食自助餐價錢（所有價錢另收加一服務費）：