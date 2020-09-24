面試拍片｜壞情緒影響表現　別強行要小朋友達到標準｜H.Y老師

面試除了小朋友壓力大，家長都要爆燈！但是請記着，你和你的寶貝都已經做得非常好，給他們一個擁抱，給自己一個擁抱，消除不必要的壓力吧！ 最近面試各位家長忙着拍片，所有家長都壓力爆燈，更加容易影響夫妻以及親子關係。本身在疫情下，大家都已經充滿壓力，同時又要為小朋友準備面試影片，皮質醇更加偏高！

每位家長都希望可以把小朋友最佳的表現展示在影片中，所以各位家長至少每一次拍攝都需要幾小時，就算一隻錯字、語句結構錯，都立即要重拍，務求完美完成。

但H.Y老師要提醒各位，每一位小朋友都有個別差異，而且有自己獨特優勝之處， 要緊記並非每一位小朋友有足夠的抗壓能力去面對這種情況。所以強行讓自己的小朋友達到標準，這只會令作為家長的你充滿著壓力，然後把不愉快的情緒發洩到小朋友的內心深處。

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在這次疫情下拍攝影片，有很多小朋友已經喊了很多次才能完成任務，所以請記住要有好情緒，小朋友才能發揮最好的表現。如果只是一直強行強迫小朋友達到標準，只會有反效果。其實小朋友要面試已經承受一定的壓力，不要看他們年紀小，以為不知道面試是什麼，其實他們都是一清二楚的！所以記得快樂情緒，以及良好的親子和夫妻關係才能把事情結果發揮得最好！

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