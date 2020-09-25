幼稚園結業｜念蘅幼稚園創校5年投資7千萬　疫情收生不足下月停運

位於九龍城沙浦道的私立幼稚園「念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）」宣布停運，該校雖只創立短短５年，但口碑相當好，一直備受好評，不少名人子女也在該校畢業，全校採用歐洲優質傢俱佈置，校園環境十分漂亮，單單是開業成本已高達2000萬。在疫情打擊下，該校最終仍難逃結業命運，目前正安排退還學費與為就讀家長安排轉校事宜。 （圖片由受訪者提供）

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疫情令收入大減 開業至今投入約7000多萬

念蘅幼稚園暨幼兒園校監呂詩慧表示，自疫情爆發以來，N班收生大減，只剩下「幾個」學生，疫情與社運的雙重打擊下，家長也擔心未能恆常地正常面授，因此收入受打擊亦是意料之中，該校全年學費為$55,000，分10 期，即每期學費約$5500。

該校曾有不少名人子女入讀，包括陸永二女、許懷欣與外籍妻子的孖仔等等，校園設有圖書館、歐洲高規格烹飪設施及廚具的廚房學堂、附專業避震地板的舞蹈室、科學實驗室、音樂室、美術室、大型室內體能遊戲場、幼兒活動室，以及十多間幼兒學習室。呂校監透露：「我們可能是全港最『靚』的幼稚園，全部採用歐洲傢俱，空間也較大佔地2萬多平方呎，因此開業成本十分高昂，接近2000萬港元，本身預計在營運第7至第8年能回本開始有盈利，但始終捱不過這一關，目前已投入約7000萬，預計受影響學生數目近100人，會積極協助家長們轉校。」

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租金成最大難關

作為一所私營幼稚園，學費絕對是主要收入來源，在收生大減的情況下，昂貴的租金成為壓垮學校的最後一根稻草。據呂校監所言，目前位於九龍城的校舍租金連管理費高達70萬一個月，更直言抗疫政策毫無幫助，應參考其他國家做法，對租金設一定管制，以免大量行業因「白交租」而慢性死亡。

結束營運是相當痛苦的決定，早前呂校監亦因租金問題多次與業主方溝通，最終只獲減租不足10%，呂校監質疑對方欠缺誠意，每次都是派不能作出承諾與決策的普通職員來面見，而校方一直準時交租，只希望疫情下能減租一半共度時艱，更曾提出以「股份」代租，但亦遭拒絕。而業主早前更明言市道回穩後租金會考慮提高，呂校監對此表示不能接受：「校方維持『零收入』大半年，即使回恢正常也只是慢慢『回血』，實在不近人情。」

教育局暫未有協助安排 校監料轉型做網上教材

對於政府疫情以來的做法，呂校監十分不滿，由疫情控制以至援助政策方面也做得非常不足，沒有對症下藥。政府施政給予呂校監的感覺就像「我已經給了你兩萬元買口罩，已經很好。」對於最重要的租金問題，只是呼籲私人市場業主向其租戶提供租務寬免共渡時艱，可謂是完全沒有幫助。目前受影響的學生方面，教育局暫未主動接觸校方提供協助，校方目前只靠校內人脈資源去處理學生銜接事宜。

至於將來會否重操舊業，呂校監指目前未能斷言，現時正打算做網上教學及教材，因為本身學校在這方面做得十分出色，有一定口碑，相信起步會較為順利。

而念蘅幼稚園暨幼兒園不是疫情下惟一面臨倒閉的學校，早前加拿大國際幼稚園、大埔伊頓國際幼稚園、綠茵英文幼稚園上水分校、富山嘉德麗幼稚園、英國文化協會國際幼稚園亦宣佈停運。

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