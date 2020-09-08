幼稚園報名｜熱門幼稚園K1報名詳情　有學校取消首輪面試改拍片

踏入9月，多間幼稚園已開始接受2021/22年度K1的入學申請，有部分熱門學校的申請日數只有幾天的辦公時間，家長記緊留意報名時間！受新冠肺炎疫情影響，有幼稚園已宣布取消首輪面試，當中包括國際英文幼稚園，另外大部分幼稚園仍未公布面試的確實日期，會在稍後公布詳情。
9月至11月期間申請幼稚園入學註冊證
家長在準備報名及面試的過程中，同時都要向教育局申請幼稚園入學註冊證，如果家長報名的幼稚園參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，而在最終取錄了你的子女，到校註冊當日則必須出示該文件。
港島區幼稚園K1報名詳情
蘇浙小學幼稚園
報名日期：即日至9月11日
面試日期：將個別以郵寄通知
右思維國際幼兒園暨幼稚園
報名日期：9月1日-10月10日
面試日期：10至11月
救恩學校（幼稚園部）
報名日期：9月2日至9月11日
面試日期：11月13日、14日及21日
聖公會聖彼得堂幼稚園（北角）
報名日期：9月1日-10月16日
面試日期：11月21日
聖安多尼中英文小學暨幼稚園
報名日期：即日至10月31日前
面試日期：12月
聖士提反女子中學附屬幼稚園
報名日期：10月1日10月15日
面試日期：稍後公布
寶血幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
聖保祿幼稚園
報名日期：9月21日至10月9日
面試日期：11月26日及27日
嘉諾撒聖心幼稚園
報名日期：9月21至9月28日
面試日期：稍後公布
香港靈糧堂幼稚園
報名日期：9月12日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天
面試日期：11月內進行
聖公會幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
銅鑼灣維多利亞幼稚園
報名日期：9月7日-10月12日
面試日期：10月19至31日
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)(下康怡)
報名日期：9月7日-10月12日接受網上報名
面試日期：11月14日或16日
維多利亞(康怡)幼兒園
報名日期：9月7日-10月12日接受網上報名
面試日期：11月14日或16日
學之園幼稚園(君豪)
報名日期：8月3日至10月20日
面試日期：稍後公布
聖保羅堂幼稚園（中環）（北角）
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
九龍區幼稚園K1報名詳情
九龍靈糧堂幼稚園
報名日期：9月1日-9月15日
面試日期：未公布
創價幼稚園
報名日期：10月1日至10月24日
面試日期：11月14、15、21、22日
根德園幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
維多利亞(君匯港)幼稚園
報名日期：9月7日-10月12日
面試日期：11月14日或16日
聖羅撒幼稚園
報名日期：9月16日至9月30日
面試日期：稍後公布
靈糧幼稚園（藍田）（鑽石山）（秀德）
報名日期：9月12日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天
面試日期：11月內進行
九龍禮賢學校暨幼稚園
報名期期：
以下三日內交回申請表：
10月9日上午9:00-1:00及下午2:00-5:00
10月10日只限上午9:00-1:00
10月12日上午9:00-1:00及下午2:00-5:00
面試日期：12月4及5日
德萃幼稚園（紅磡）（太子）
報名日期：9月1日至9月30日
面試日期：稍後公布
國際英文幼稚園(雅息士道) (羅福道)
報名日期：9月3日-9月9日
面試日期：取消面見，改為上載幼兒生活短片，而有關之短片的詳細內容及安排，學校會於9月18日以電郵方式通知已成功完成報名的家長。
學之園幼稚園(昇御海逸) (凱帆薈)(長沙灣星匯)
報名日期：8月3日至10月20日
面試日期：稍後公布
又一村學校
報名日期：即日起至10月31日
面試日期：稍後公布
新界區幼稚園K1報名詳情
靈糧幼稚園（馬鞍山）（荃灣）
報名日期：報名日期：9月1日-9月15日
面試日期：未公布
英藝幼稚園
報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間（上午 9:00 – 下午 6:00）到校辦理
面試日期：稍後公布
中華基督教會元朗堂真光幼稚園
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
學之園幼稚園（灝景校）（海翩康城）（迎海校）
報名日期：8月3日至10月20日
面試日期：稍後公布
聖文嘉幼兒園幼稚園(荃灣)
報名日期：10月31日前
面試日期：稍後公布
香港教育大學幼兒發展中心
報名日期：稍後公布
面試日期：稍後公布
救世軍乙明幼兒學校
報名日期：逢星期四下午2時至4時前往學校取表或遞交
面試日期：11月
綠茵英文國際幼稚園/綠茵國際幼兒園
面試日期：8月17日起接受報名
報名日期：稍後公布
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