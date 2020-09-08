幼稚園報名｜熱門幼稚園K1報名詳情　有學校取消首輪面試改拍片

踏入9月，多間幼稚園已開始接受2021/22年度K1的入學申請，有部分熱門學校的申請日數只有幾天的辦公時間，家長記緊留意報名時間！受新冠肺炎疫情影響，有幼稚園已宣布取消首輪面試，當中包括國際英文幼稚園，另外大部分幼稚園仍未公布面試的確實日期，會在稍後公布詳情。

+ 3 + 3 + 3

9月至11月期間申請幼稚園入學註冊證

家長在準備報名及面試的過程中，同時都要向教育局申請幼稚園入學註冊證，如果家長報名的幼稚園參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，而在最終取錄了你的子女，到校註冊當日則必須出示該文件。

港島區幼稚園K1報名詳情

蘇浙小學幼稚園

報名日期：即日至9月11日

面試日期：將個別以郵寄通知

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右思維國際幼兒園暨幼稚園

報名日期：9月1日-10月10日

面試日期：10至11月

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救恩學校（幼稚園部）

報名日期：9月2日至9月11日

面試日期：11月13日、14日及21日

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+ 20 + 20 + 20

聖公會聖彼得堂幼稚園（北角）

報名日期：9月1日-10月16日

面試日期：11月21日

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聖安多尼中英文小學暨幼稚園

報名日期：即日至10月31日前

面試日期：12月

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聖士提反女子中學附屬幼稚園

報名日期：10月1日10月15日

面試日期：稍後公布

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寶血幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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+ 18 + 18 + 18

聖保祿幼稚園

報名日期：9月21日至10月9日

面試日期：11月26日及27日

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嘉諾撒聖心幼稚園

報名日期：9月21至9月28日

面試日期：稍後公布

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香港靈糧堂幼稚園

報名日期：9月12日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天

面試日期：11月內進行

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+ 17 + 17 + 17

聖公會幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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銅鑼灣維多利亞幼稚園

報名日期：9月7日-10月12日

面試日期：10月19至31日

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維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡)(下康怡)

報名日期：9月7日-10月12日接受網上報名

面試日期：11月14日或16日

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維多利亞(康怡)幼兒園

報名日期：9月7日-10月12日接受網上報名

面試日期：11月14日或16日

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學之園幼稚園(君豪)

報名日期：8月3日至10月20日

面試日期：稍後公布

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聖保羅堂幼稚園（中環）（北角）

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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九龍區幼稚園K1報名詳情

九龍靈糧堂幼稚園

報名日期：9月1日-9月15日

面試日期：未公布

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創價幼稚園

報名日期：10月1日至10月24日

面試日期：11月14、15、21、22日

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+ 10 + 10 + 10

根德園幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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+ 7 + 7 + 7

維多利亞(君匯港)幼稚園

報名日期：9月7日-10月12日

面試日期：11月14日或16日

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聖羅撒幼稚園

報名日期：9月16日至9月30日

面試日期：稍後公布

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靈糧幼稚園（藍田）（鑽石山）（秀德）

報名日期：9月12日晚上9時正開始，只接受網上報名，報名日期不少於3天

面試日期：11月內進行

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九龍禮賢學校暨幼稚園

報名期期：

以下三日內交回申請表：

10月9日上午9:00-1:00及下午2:00-5:00

10月10日只限上午9:00-1:00

10月12日上午9:00-1:00及下午2:00-5:00

面試日期：12月4及5日

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德萃幼稚園（紅磡）（太子）

報名日期：9月1日至9月30日

面試日期：稍後公布

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+ 2 + 2 + 2

國際英文幼稚園(雅息士道) (羅福道)

報名日期：9月3日-9月9日

面試日期：取消面見，改為上載幼兒生活短片，而有關之短片的詳細內容及安排，學校會於9月18日以電郵方式通知已成功完成報名的家長。

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+ 7 + 7 + 7

學之園幼稚園(昇御海逸) (凱帆薈)(長沙灣星匯)

報名日期：8月3日至10月20日

面試日期：稍後公布

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又一村學校

報名日期：即日起至10月31日

面試日期：稍後公布

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+ 6 + 6 + 6

新界區幼稚園K1報名詳情

靈糧幼稚園（馬鞍山）（荃灣）

報名日期：報名日期：9月1日-9月15日

面試日期：未公布

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英藝幼稚園

報名日期：未到確實截止日期，可於辦公時間（上午 9:00 – 下午 6:00）到校辦理

面試日期：稍後公布

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中華基督教會元朗堂真光幼稚園

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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學之園幼稚園（灝景校）（海翩康城）（迎海校）

報名日期：8月3日至10月20日

面試日期：稍後公布

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聖文嘉幼兒園幼稚園(荃灣)

報名日期：10月31日前

面試日期：稍後公布

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香港教育大學幼兒發展中心

報名日期：稍後公布

面試日期：稍後公布

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救世軍乙明幼兒學校

報名日期：逢星期四下午2時至4時前往學校取表或遞交

面試日期：11月

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綠茵英文國際幼稚園/綠茵國際幼兒園

面試日期：8月17日起接受報名

報名日期：稍後公布

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