復課｜吳若希陳敏之關心妍齊曬仔女返學照　3間名幼深受星媽喜愛

早前疫情緩和，教育局宣布學校分階段恢復面授課堂，全港學生終於本月29日齊齊開學。一眾「甩難」星媽紛紛貼出仔女校服照，笑面迎接開學日！當中不少星二代就讀同一所幼稚園，今次我們盤點就讀不同學校的星二代開學照！

經過停課和暑假，一眾小朋友終於在9月29日齊齊返學去，家長們結束「困獸鬥」的崩潰日子。星爸和星媽也難掩興奮心情，車婉婉、黃依汶、黎諾懿、文頌嫻、陳敏之、胡諾言、關心妍、朱薰、吳若希等等齊到社交網站晒出仔女穿上校服的返學照，為新學年重返校園留念。

即睇星二代超萌開學照：

+ 15 + 15 + 15

1. 維多利亞國際幼稚園

維多利亞教育機構旗下的維多利亞國際幼稚園有數間分校，其中又以銅鑼灣維多利亞幼稚園最多星二代入讀。銅鑼灣維多利亞國際幼稚園與滬江維多利亞學校為聯繫小學，配合 IB 探究式學習，非常受星媽歡迎。

現正就讀的包括有關心妍女兒、朱薰兒子、張名雅女兒蔡浚鏗，而楊千嬅兒子丁進諾、李嘉欣兒子許建彤、吳君如女兒陳是知、楊冪女兒小糯米、黎姿女兒馬家蔚及馬家鎂等都是都曾就讀此校。

+ 3 + 3 + 3

2.國際英文幼稚園

國際英文幼稚園暨幼兒園是著名的星二代學府，不但有優良校譽，而且升小派位成績亦非常不俗。學校非常受星二代歡迎，現正就讀的包括陳敏之兒子雷子樂、胡諾言兒子胡澔錕，而蔡少芬女兒張楚兒、陳慧琳兒子劉昇和劉琛、林文龍女兒林天若（K2已轉校）、郭羡妮女兒Kylie、文頌嫻女兒Jamie、王浩信陳自瑤女兒王靖喬等都曾就讀此校。

+ 11 + 11 + 11

3.學之園

學之園幼稚園暨雙語幼兒園（學之園）是知名私立男女幼稚園，由於學之園的派位成績理想，學生多成功考入著名直資及私立小學包括拔萃男書院附屬小學及拔萃女小學等，因此非常受家長歡迎，而吳若希女兒亦就讀於學之園。

吳若希貼出女兒學生照（吳若希ig）