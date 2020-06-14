【選校】為子女揀幼稚園乃成長關鍵　家長必睇5件事｜博士媽媽

隨著疫情逐漸緩和，中小學及幼稚園陸續復課，也是一些家長需要為幼兒準備新學年揀選幼稚園的時候。許多研究指，幼稚園教育是孩子成長的關鍵，甚至影響他們長大後的社交能力及就業，故家長為孩子選合適的學校，絕不能馬虎。對於新手家長來說，我們可以留意以下五件事。

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(一)按孩子能力選合適學校

每一個孩子有不同性格，育兒或選校同樣不能一本天書走天涯。現時本港的幼稚園有分大校、細校，另外課程亦五花八門，可分為本地課程、國際課程。當家長選擇幼稚園課程時，同時也要多想一步，小朋友往後會選擇升到本地小學還是國際學校，從而選擇合適的學校。同時，國際學校較多以英語授課，本地課程多以粵語授課為主，亦有不少幼稚園以雙語授課或英、普、粵三語授課，家長必須按孩子的語言發展及能力作考慮，若孩子的語文能力發展較慢，選擇入讀這類幼稚園時，小朋友會較吃力。

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(二)讓孩子一起參觀學校

許多家長認為可為幼兒期的子女教育作所有決定，其實也非必然，孩子能愉快學習及喜歡自己的學校也非常重要，建議家長在揀選了若干心儀的學校後，參觀學校前也帶孩子預先看看學校四周，參觀學校時也讓孩子一起參與及多問他們的感受，最佳決定是家長和孩子一起揀選出心儀的幼稚園。

(三)觀察師生互動

參觀學校的時間往往不太長，家長若要在短時間內，了解學校多一點真實情況，建議多觀察校內老師與學校互動情況，因為這是最真實的一面，亦難以突然預演，家長既可觀察老師對學校的關愛程度，亦可看到正就讀的孩子是否熱愛上課及常規表現等。

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(四)作息時間

家長為孩子揀幼稚園時，也需留意自己的工作需要或照顧者的需要，尋找一間上學時間較合適的幼稚園，以便照顧孩子。同時，家長也要留意小朋友的作息時間，因為有些小朋友需要午睡，家長可考慮讓小朋友讀半日班。但有些家長放工時間較夜，孩子的作息時間習慣較夜，小朋友或較適合入讀下午班。若工作時間較長的家長，可考慮為孩子選讀長全日制的幼稚園，以便照顧。

(五）留意運動課

運動對小朋友來說非常重要，有助促進腦部發展，家長替子女選校時除了留意課程外，幼稚園為孩子提供的運動時間亦非常重要。若幼稚園環境寬敞，能讓孩子多做運動、接觸到陽光，孩子自然更健康。相反若學校只著重學術時間，缺少體育時間，對年幼的孩子身心發展來說也不太理想。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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