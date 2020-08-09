在家增進小朋友語言和社交能力　6個小嘴巴任務｜博士媽媽

新冠肺炎疫情持續下，大小朋友困在家裏，不少家長都擔心小朋友的語言發展因而減慢，又或者整天悶在家裏而影響社交能力。家長如何可以同時在家工作，又可以享受親子時間？其實只要我們能在家中就地取材，也可以培養孩子的溝通能力。

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1.尋寶遊戲：

可趁爸爸返工之後，媽媽給孩子指令，讓他收起爸爸的原子筆（學習聽從指令）；待爸爸回家後，孩子可給予爸爸指令，助他找回收起來的原子筆（訓練表達能力）。

2.BB辦公室：

可玩《女王辦公室》遊戲，你是老闆，孩子是秘書，然後到超級市場買東西。透過購物，「秘書」可以學習物件的名稱，及將物件分類，亦可訓練他們的記憶力及聽從指令的能力。

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3.變身壽司師傅：

因應孩子喜歡的食物（如三文治、壽司及啫喱等），與他們一同準備茶點。這項「不可能任務」可能會搞得廚房污煙瘴氣，但卻有助孩子認識先後次序、學習聽從指令，及認識不同的連接詞，「犧牲」是有價值的！

4.奇妙魔法屋：

坊間有些立體的玩具屋或廚房玩具售賣，親子一同玩遊戲，可幫助孩子建立位置概念、辭彙，又可透過假想遊戲，學習生活細節，同時亦可加強聽從指令的訓練。

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5.做侍應寫菜單：

可以讓小朋友扮演小侍應，家長根據餐牌上的食物落單，由孩子落單。讓他們認識不同的辭彙，又可訓練社交技巧及聽從指令。

6.講故教新詞：

如果小朋友很喜歡閱讀，家長可和他們一同挑選圖書，一些多圖畫及多顏色的讀物會較吸引小朋友。他們亦喜歡聽故事，家長不妨化身「講古佬」，透過講故事教他們學習新詞。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

作者Facebook專頁：博士媽媽

【編按：文章題目為編輯所擬。​】

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