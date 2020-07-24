【新冠肺炎】浴室三個容易忽略的多細菌位置　一不留神或會染病

在這段敏感時期，身體健康來得比甚麼也重要，因此要避免任何染上小病的機會，不要給自己或身邊人進出高孔的診所或醫院！加上新冠肺炎的病徵與其他小病，如傷風、感冒相似，為了不要讓自己或身邊人擔心，盡量保持家居清潔，尤其是一些多細菌，但平時忽略的地方。

1. 浴巾- 要勤清洗

紐約大學微生物學一項研究顯示，大家洗澡的時候只會洗去部分細菌，餘下的細菌會在用浴巾擦拭身體的時候依附在毛巾上，配合浴室陰暗、潮溼的環境，細菌會在毛巾上大量繁殖。紐約大學醫學院微生物學家暨病理學臨床教授 Philip Tierno 說：「你以為洗澡時會洗去身上的細菌，其實只對了一半，正確的說，你只洗去部分細菌，其餘細菌依然附著在你的身體上，當你用浴巾抹身時，細菌就又附著浴巾上。」

該研究指出使用過的擦手巾所含的大腸桿菌，比起新買的多出1000倍，因此用骯髒的浴巾擦拭身體，有感染風險。Philip Tierno更表示，在浴巾乾透的情況下，最多用三次就應該清洗了。

2. 花灑頭-無壞不等於衛生

英國曼徹斯特大學的研究顯示，未經清潔的花灑頭灑出的水，可能比你在馬桶裡找到的細菌更多！「未經清理的花灑里的水，可能比你在廁所里找到的細菌更多。」雖然花灑頭每天都有水流經，似乎應該很乾淨，但細水的出水孔卻同時成為了積聚水垢的原凶，平均每三個月就會開始有污垢。如果沒有清潔乾淨或定期更換花灑頭，這些不潔的水流流進口腔、眼睛、耳朵，也會更容易影響健康。

按圖睇清花灑頭及喉管清潔貼士：

3. 洗澡玩具-屬細菌天堂

不少父母都會購買一些玩具陪伴小朋友洗澡，相信最有代表性的非黃色小膠鴨莫屬。不過瑞士和美國的研究人員就發現，原來這些小膠鴨是「細菌天堂」！研究人員切開小膠鴨，計算裏面的微生物含量，發現5個樣本中有4個含有潛在性引發疾病的細菌。 當中包括有退伍軍人菌和綠膿桿菌，這兩大細菌都會引發起一些需要入院的感染病症。

不過研究亦同時發現，結果很受玩具品質影響，若果小鴨是由品質良好的有機聚合物製成，是可以防止細菌和真菌滋長的。所以家長也無須過份擔心，只需慎選玩具便可。

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