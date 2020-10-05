創新學習並非只以科技配合教學　校長：應以人為本跳出功利

近年不少學校推行「創新學習」，以電子教學再加入不的的STEM課程，而早前停課令學校加速了電子教學的發展，但有校長卻對「創新學習」有不同的見解。「創新學習是未來大方向，也是需要的，但並非只是轉用電子教學就是創新，而是要打破老師的傳統，重新想清楚教學是什麼。」天主教嶺島學校李安迪校長說。 他強調教育是要以人為本，除了利用科技，課程設計更要結合「人」，以人出發，老師要懂得欣賞小朋友，跳出功利，才真正達到教育的目的。

李安迪校長在今年7月接任天主教嶺島學校校長一職，在疫情下履新，最大的挑戰除了是安排停課期間的網上學習，另一方面就是要重新規劃課程。「近年常說創新學習，創新是什麼？轉用ipad電子學習就係？其實所謂的創新就是以人為本。」李校長指要改變就要從多方面入手，打破老師傳統的做法也是相當重要。「冇衝擊就冇改變，老師也要跳出固有呆板的教學模式，不要只看成績，要懂得欣賞小朋友不同的才能。」

網上學習不能取代面授

李校長指未來學習模式與科技是分不開的，經過停課的日子，學校在發展網上學習也加快了腳步，也看到其好處，但始終人是需要群性發展，小朋友都會想返學校跟同學老師一起上課學習，這是科技不能最代的。

「早前停課進行網課，我們會看到科技帶來的好處，不同的互動令學習更為有趣，透過網上的小測驗，老師也可以更快找出學生難點，仔細分析錯在某些題目是不小心或是學生對那類題型不熟悉等，有效改善問題。」李校長強調未來的教學策略，相信會更針對性，能夠有個人化的分析報告，對學生學習更為有利。

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顧及學生身心靈需要

雖然網上學習能在教學上帶來不少好處，但李校長認為學生學習知識固然重要，但也要顧及他們的生理及心理需要。「有學校在復課後上午在學校上實體課，下午回家再接續上網課，學生可能匆匆忙忙吃完午飯就要上堂，點解要咁辛苦?我覺得返半日未嘗不是好事，但不是要他們趕回家繼續上課，而是利用下午在家自學。」他說。

在9月開學初期，全港學校仍未恢復面授課程並以網課為主，李校長指該校早上9時開始上課，每節為40分鐘，課堂之間有20分鐘休息時間，而中午更設有導修課讓學生做功課，有問題可以立即發問，下午會以多元化自主學習為主，而在9月23日全港學校分階段復課後，學校仍會保留下午的自主學習課。

請來專業配音員教學生發音

「學校有配音隊，我們請來卡通片《龍珠》的笛子魔童配音員教導學生，學習運用聲線、發音及演說技巧，對日後升中面試也有幫助。此外逢星期五會預留時間讓學生表演，發揮每個人不同的強項，由學生自選想表演的項目，希望藉此打動人心，也可建立自信。」李校長強調學習不應只以成績出發，而是要發掘學生多方面的潛能，享受學習。

李校長表示，學校是容許學生犯錯及學習的地方，也讓他們能從錯誤中學習：「早前進行網課時，有學生在學校的網上討論區打了一些粗口，我問他為何這樣做，跟他傾談後了解到他只是一時貪玩，經過今次也相信他明白什麼是應該或不應該做。」李校長強調教育孩子是需要家校合作，家長不能將責任全推給學校，需要互相配合。

兒子就讀該校四年級的區先生，也認同李校長在學校推行的創新學習，「在學校學習不是只看攞幾多分，學習做人更為重要，小朋友開心學習之餘，更要保持學習動機，做個好人。」區先生說。

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（資料提供：樂思•躍思PP家長會）