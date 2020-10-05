紅雨上課日│暴雨下不忍學生濕腳　有小學校工逐一孭學生落校車

完結了一連四日的中秋長期假，回校首日莘莘學子便迎來了暴風雨的考驗，今早（5日）天文台早上7時25分首先發出黃色暴雨警告，40分鐘後改發紅色暴雨警告信號，多區出現水浸情況，而這個時段不少小朋友已出發在回校路上，只能冒着大雨舉步維艱，而有兩間學校，分別是香港培正小學、聖若望英文書院(小學部)的校工不忍小朋友濕着腳回校，逐一孭學生入學校。

長櫈鋪路家長大讚

+ 2 + 2 + 2

暴雨警告生效期間，油尖旺和九龍城分別錄近80毫米雨量，深水埗亦有近70毫米。旺角、土瓜灣等多區出現水浸，而九龍塘小學亦是處於影響較大的地區，不過今早該校校工隨機應變，馬上用校內長櫈作工具，希望小朋友不用整天濕着腳上課，但因為長櫈數目不足，校工需要以接力形式，一張張長櫈無間斷地排在小朋友腳下。

黃太小朋友就讀九龍塘小學三年級，她指這個「獨木橋」的方法其實學校一直沿用已久，今早的相關短片亦在校內群組瘋傳，家長也大讚學校做法。黃太更指：「小朋友平時返學都一定經呢條路，雖然有瓦遮頭，但可能渠位去水有問題，沿途扶住小朋友嘅有主任、校工、家長，佢地都唔介意自己濕但小朋友唔好濕，覺得佢地好好！」

為避水氹 校工逐個孭小朋友入校

除了「獨木橋」外，香港培正小學、聖若望英文書院(小學部)的校工也盡顯愛心，聖若望英文書院(小學部)今早也傳出一段短片，片段中校巴停靠在「水氹」位置，查詢學校後，證實片段中的是該校校工，這位校工的愛心行徑獲得不少網民讚好，一手擔着雨傘，然後逐個小朋友「孭」回學校，不過有部分同學體型較高大，校工看起來也相當吃力。

香港培正小學（網上圖片）

香港培正小學亦以同樣做法去幫助小朋友不用沾濕雙腳上半日課，多名校工逐個小朋友「孭」回學校，不過網民亦有其他看法，認為這是一種過分保護的做法，讓小朋友體驗並自行處理生活上的難關，都是成長的一個好機會，更何況有些同學看起上來「牛高馬大」應該是高年班，更不應該。