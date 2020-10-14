全家共餐有益小孩身心成長　除提升自尊心、管理體重還有更多好處

全家一起吃飯是再幸福不過的一件事了！根據《美國醫學會雜誌》的一項研究指出，全家一起用餐有6個好處，包括降低社會心理問題、提高孩子自尊心等，一起來看看。

全家共餐對小孩有6大好處（按圖了解）：

+ 7 + 7 + 7

媽咪們每天傍晚總是準備一桌熱騰騰的飯菜，等着老公回家一起用餐，享受全家在一起的時光嗎？大家在一起吃飯不僅可以養成良好飲食習慣，更能凝聚家庭力，最重要的是還能改善家庭成員的身心健康。

1. 養成良好飲食習慣

《美國醫學會雜誌》日前在官網（JAMA Network Open）發佈一項研究，指出全家一起用餐可以使孩子們吃更多的水果和蔬菜，避免經常攝取速食、含糖飲料、垃圾食物等，養成均衡飲食的習慣。

2. 避免嚴重社會心理問題

經常性的家庭聚餐可以避免心理健康問題，包括暴力行為、憂鬱、焦慮等問題，父母更可從孩子們的飲食行為、交談狀況中及時矯正和引導。

3. 降低體重過輕或過重

一起用餐可以確保孩子進食狀況，並且可以掌控正餐與點心、零食的比例，避免孩子體重過輕或過重。

4. 提升孩子的自尊心

在全家一起用餐的過程中，父母可以多跟孩子對話，也能聽聽孩子們一天發生的事、遇到的趣事或挫折，並且認真傾聽以及給予意見，在對話和溝通的過程中可以讓孩子感受到父母尊重他們，願意了解他們，進而提升孩子的自尊心。

5. 學習面對網絡欺凌問題

《美國醫學會雜誌》的另一項研究指出，全家一起用餐可有效幫助孩子面對網絡欺霸凌問題，該研究針對近19000名學生調查，發現網絡欺凌與焦慮、憂鬱、藥物濫用有明顯關聯，且多達1／5的受調者正經歷某種形式的網絡欺凌，但研究指出經常與家人共進晚餐者的被欺凌問題較少。

6. 提升溝通能力

除了《美國醫學會雜誌》研究報告，加拿大曾在2018年做過一項研究，追蹤一群嬰兒期到兒童期的兒童，發現參與者的家人若在幼兒期有積極的全家進餐經歷，在兒童期時的健康、社交、邏輯與解決問題能力都更好。

+ 4 + 4 + 4

結語

現代人生活忙碌，瑣事讓人忙得喘不過氣來，但若能盡量全家在一起吃飯，不論是外出用餐，或是假日在家小煮，都能凝聚家庭力，提升親子關係。