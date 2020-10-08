小朋友走路步姿奇怪或是髖關節發育不良　呢7類人屬於高危族群

很多父母對於孩子的腿型非常擔憂，害怕孩子出現「O」型腿、長短腳等問題，不過很多時候會忽略了孩子髖關節的發育。如果小朋友有髖關節發育不全的問題，長大後不單止會出現腰痛問題，嚴重更需要更換人工關節。 港安醫院骨科專科醫生廖敬樂醫生指出，香港現時沒有為嬰兒做相關的超聲波檢查，建議家長應該盡早主動為孩子進行篩檢，並指出近年很受媽媽歡迎的其中一款嬰兒照片，有機會導致孩子髖關節發育不全，提醒家長應該避免。 （攝影：高仲明）

港安醫院(司徒拔道)骨科專科醫生廖敬樂醫生表示，雖然香港有髖關節發育不良(Developmental Dysplasia of the Hip, 簡稱DDH) 的小朋友數量並不算多，每1000個嬰兒約有1個患者，不過髖關節發育不良而沒有及早醫治，有機會造成腳肢縮短、行動困難、脊柱側彎、膝蓋和腳踝勞損，及早年髖關節退化性關節炎。

港安醫院(司徒拔道)骨科專科醫生廖敬樂醫生（攝影：高仲明）

什麼是發展性髖關節發育不良？

廖醫生亦指出，以下這7類人是出現髖關節發育不全的高危族群：

+ 2 + 2 + 2

近年很多家長喜歡為仔女拍下嬰兒照，部分會用布緊緊包裹嬰兒，看起來就像個洋娃娃般。但廖醫生提醒，這個動作會令嬰兒雙腳處於拉直狀態，影響嬰兒的髖關節發育，家長應該避免。

這類用布緊緊包裹嬰兒的方式有機會影響嬰兒的髖關節發育。（資料圖片）

廖醫生補充，家長用布包裹嬰兒需要注意以下幾點：

+ 6 + 6 + 6

宜及早診斷作出治療

廖醫生指出，香港現時只是用臨床檢驗方法測試嬰兒關節是否正常，但誤差較大，「家長可以喺嬰兒出世2個月內，換尿片嘅時候郁吓BB腳，睇下有無唔妥。亦應該喺嬰兒出生8星期內，主動帶嬰兒見兒科或骨科醫生，做個超聲波檢驗。」廖醫生表示超聲波檢驗不會釋出輻射，也比臨床檢驗更準確，如果在嬰兒出生8星期內確診，大部分患者只需要配戴「帕氏吊帶」數月即可解決，但如果在嬰兒6個月後才確診或情況過於嚴重，就可能要做修復手術。

楊生、楊太在女兒3至4個月大時，發現每次幫女兒換尿片時，女兒的雙腿不能完全張開，而且將女兒放進嬰兒揹帶中她亦會一直哭鬧。其後求診骨科專科醫生才發現女兒患上髖關節發育不全，左右髖關節都出現脫臼情況，需馬上做修復手術。

楊生、楊太的女兒（攝影：高仲明）

按圖即睇兒童行為倒退問題成因及處理方法：