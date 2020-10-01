父母活用「棚架」訓練技巧　引導小朋友激發潛能｜譚鴻昌

上一次講到父母適當的引導能讓小朋友發展潛能，學習及展現更多不同技能，包括自理能力、獨立閱讀等。不過，父母給予小朋友的任務難度不宜太困難，或太容易，讓小朋友感受刺激感和努力後得到的成功感。 【編按：作者為註冊社工譚鴻昌】

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根據美國佛羅里達州立大學的研究發現，如果父母在小朋友的學習上表現愈多的干預，甚至乎直接替小朋友完成任務，小朋友的對生活的滿意度及自我效能感都會較低。且此情況的小朋友會出現較高水平的焦慮徵狀。

如果父母經常要求小朋友完成他們能力以外的任務，即超出上一次提到的「潛在發展區」範圍以外的話，小朋友會較容易感受到挫敗，繼而讓小朋友對自身能力產生懷疑及對失敗的恐懼感。所以父母需根據小朋友的年齡和能力不同去訂立任務和目標。

訓練小朋友需要搭棚架（Scaffolding）

於教育心理學上，棚架（Scaffolding）被形容為父母協助小朋友的一門技巧，比喻為父母提供予小朋友的引導和協助都只是暫時性，期望小朋友如建築物一樣，最後能夠展現獨立自主的能力。故父母於小朋友掌握技巧後便嘗試拆走棚架─暫停協助及引導，小朋友則能將每一次的學習經驗應用於日後的學習上。

父母在培訓及指導小朋友，考慮是否需要為孩子伸出援手之前，可以先觀察他們的個人能力及對學習或任務的反應和感受，這樣就能在不限制小朋友發展之餘，亦不會造成揠苗助長的情況。

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作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

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