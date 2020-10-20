日本媽媽食一種蔬菜3個月減20公斤　營養師拆解邊類人唔適合

產後修身是每一個媽媽都關注的議題，不少媽媽都會用盡方法去減肥，例如紮肚、瑜伽、節食等等。最近日本媽媽們熱衷於用「椰菜減肥法」減肥，究竟這個「椰菜減肥法」是要怎樣吃？營養師李杏榆指出，這個減肥法並不是所有媽媽都適合，強調正在餵哺母乳的媽媽要避免用這個方法減肥，以免影響母乳質量。

按圖即睇「椰菜減肥法」詳解：

早前日本掀起一股「椰菜減肥法」熱潮，有當地醫生指出只要在在飯前10分鐘吃1/6個椰菜，並將每餐的主食份量減半，持續三個月就能瘦20kg！這個減肥法在日本演藝界十分盛行，包括女星蒼井優、男星星野源及產後媽媽上戶彩等人都有用這個方法減肥。

按圖即睇「椰菜減肥法」的2大重點：

營養師李杏榆指出，椰菜的營養價值極高，的確能夠吸收膳食纖維和維他命，但「椰菜減肥法」關鍵在於餐前吃的1/6個椰菜要慢慢咀嚼10－20分鐘，在咀嚼期間會分泌胃酸，產生心理上飽肚感，但對於都市人來說要咀嚼10－20分鐘並不容易。另一個關鍵在於主食份量要減半，當然會比起平時吸收更少熱量，自然會變瘦。

日本掀起一股「椰菜減肥法」熱潮，有當地醫生表示持續三個月就能瘦20kg。（余嘉文攝）

不適合餵母乳媽媽

但李杏榆亦表示，如果想用「椰菜減肥法」作為產後修身餐單就未必適合。「其實我個人觀點嚟講，產後修身最有效嘅方法一定係餵哺母乳。媽媽喺餵哺母乳期間自自然然會瘦，但如果喺餵哺母乳過程中透過呢個『椰菜減肥法』減肥，由於媽媽食少咗嘢，反而會導致奶水不足、母乳質量變差嘅情況。」李杏榆強調，餵哺母乳中的媽媽不應該用任何減肥方法減肥，如果真的要減肥亦應該等待母乳期後才開始。

營養師李杏榆表示「椰菜減肥法」並非人人適合（getty）

「不過『椰菜減肥法』亦唔係人人都啱，如果媽媽喺產後過度進補，的確可以透過減少食物嘅方式減肥，但係如果有啲媽媽懷孕前後都好注重飲食，只係運動不足，咁『椰菜減肥法』就未必有功效。」李杏榆提醒，如果想用這個方法減肥，最好主食增加高蛋白質食物，例如三文魚、蒸魚、蝦仁、雞蛋、雞胸、去皮雞脾、牛肉、豬肉等等，改為減少澱粉質的份量。

香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆

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