女拔小一面試改為提交影片　5條影片要拍小朋友食飯仲有呢啲

受新冠肺炎疫情影響，今年中部分直資及私立學校的小一面試都取消面見，改以拍片，玩法也各有不同，有的學校在指定時間將題目發給家長，在限定時間內將影片上傳，而拔萃女小學在周四（24日）發電郵給所有申請人家長，滿滿一版電郵詳列拍片要求，5條影片要展示小朋友不同的活動及技能，包括可展示手眼協調的活動、食飯、與家人互動等，家長既要出鏡也要拍攝，有媽媽直言：「家長要做埋導演，真係玩死！」

按圖即看拔萃女小學的小一面試片要求：

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在收到拍片詳情後，引起家長之間熱烈討論，不少人覺得拍片要求相當複雜，也有人覺得家長要拍片又要出鏡，相當高難度。教育顧問Miss Emma表示，拔萃女小學在電郵中列明透過5條影片，希望能了解孩子的全人發展，及家長在教育小朋友中所佔的角色。「在拍片過程中爸爸媽媽也要參與其中，小朋友與爸爸媽媽要展示自然的一面，頭3條影片不需要綵排，趁星期六、日的時間觀察你認為要錄的就可直接拍攝，而第4及5條影片就可以跟小朋友先練習一下再拍攝。」

Miss Emma提醒家長應先思考整個拍攝流程，想一想孩子在這個年紀能去到哪個水平，可做到哪些活動及內容才開始拍攝。

按圖即睇Miss Emma逐一分析5條影片的拍攝貼士：

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Miss Emma以影片分享拍攝重點：

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