小一面試｜試後勿追問小朋友「識唔識答」　打擊信心影響日後表現

直資及私立學校小一面試正進行得如火如荼，有些學校早前已公布以影片代替面試，而部分學校趁疫情和緩即進行面試。為了考入心儀學校，家長一早就為小朋友做好準備。註冊心理學家鄧詩琪提醒家長，在小朋友面見後切勿逐條追問「識唔識答」，有些說話出口之後亦可能打擊小朋友的信心，對之後的面試或學習表現或有負面影響。

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由於新冠肺炎的疫情，部分學校已改用接收短片的形式代替面試，不過仍有學校堅持面見小朋友，以看到學生最真的一面。當家長看到小朋友從課室出來，必定對面試的題目好奇又緊張，不乏連番追問，想了解子女的表現。不過，註冊心理學家鄧詩琪則建議家長不宜逐條追問「識唔識答」，甚至恐嚇他們表現不佳就「冇書讀」。

面試後宜多欣賞、多鼓勵

家長在子女面試後，最重要就是讚賞他們，欣賞他們能夠盡力在面試中表現自己，在一間新學校裏能夠獨自跟不認識的老師談話，欣賞他們的勇氣和堅持去完成面試。

家長避免追問孩子面試內容及能否回答每一個問題，也避免批評孩子的表現，更加避免說「考得不理想就冇書讀」這類說話。

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面試時鬧情緒 小心打擊自信心

假如小朋友當天的表現不理想，又或者鬧情緒，作為家長嘗試盡量放鬆自己，先去照顧孩子的心情。

對於一個四歲或五歲的孩子來說，面試是一個新的挑戰，所以孩子往往都會較為緊張而表達出不同的情緒。如果小朋友表現不理想，盡量要多鼓勵，讓他表達心情，告訴他父母知道他已盡力而為。面試就是一個過程去認識新學校和新老師，也讓老師認識我們。

家長應避免責罵和批評，導致小朋友對面試有負面看法，影響他下一次的面試表現，更重要的是避免因為一次面試的表現不理想，而影響他對自己的信心，甚至乎擔憂自己上小學後的能力。

(資料圖片)

多留意小朋友緊張情緒

大多數4至5歲的孩子未必會對某間學校有很強烈的興趣，家長可以盡量讓孩子知道，每所學校裏都有很多有趣的學習，有一群有愛心的老師和很多特別的課外活動，每一個學生也能夠在適合自己的學校裏卓越地表現自己。

在整個面試的過程中，家長也要特別關注孩子的情緒反應，有些孩子可能由於過分緊張和擔憂，而每次面試都會哭鬧，有些孩子知道明天要去面試的話，便會早起或失眠，有些孩子去到學校面試時，身體突然變得僵硬，不敢說話和交談，父母都要多加關注。

今年面試內容如下：