【乳癌】提防乳房突潰爛或無故凹陷　12個檸檬圖淺白提示患癌徵兆

近年來女性癌症頭號殺手非乳癌莫屬，除了家族史是影響罹患乳癌的主因之一，肥胖、晚孕也是乳癌發生的關鍵原因。國內每年約新增10,000多名乳癌患者，有近2,000名婦女死於乳癌。因此，時常自我檢測非常重要。

乳癌警示！12顆檸檬比喻乳房變化徵狀（按圖了解）：

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世界乳癌機構（Worldwide Breast Cancer Organization）製作了一張可愛的「檸檬圖」，運用檸檬象徵，乳癌前兆的每一種乳房外觀變化，有可能是形狀、顏色改變、出現分泌物、不明腫塊等，非常淺顯易懂！

常見乳癌6大先兆及8大高危族群：

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美國癌症協會整理，最常見乳癌6大前兆

因為乳癌在各國皆有年輕化的趨勢，除了上述的檸檬圖外，美國癌症協會也整理出了乳癌6大前兆，提供婦女自行檢測。特別注意，如果癌細胞擴散到手臂或鎖骨附近的淋巴結，乳房附近也會產生腫脹或腫塊，而且這些症狀，可能會比乳房原始腫瘤更早被發現。

1. 乳房或乳頭疼痛 2. 乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血 3. 乳房大小不一或形狀改變 4. 乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀 5. 乳頭凹陷 6. 乳房或腋下出現腫塊

乳癌找上門的8種高危險族群

如能早期發現並接受適當治療，早期乳癌的存活率高達9成以上，但到了晚期，存活率即大幅下降，不到3成。這也就是為甚麼，許多醫師都呼籲，女性30歲後，應定期接受乳房檢查，可降低41％乳癌死亡率。

我們都知道，如果有家族病史，會比一般人提高罹患乳癌的機率，但其實乳癌也與生活習慣息息相關。經過統計，以下8種族群最容易讓乳癌找上門，若自己有在分類當中，更應該要有定期檢查乳房的好習慣。

1. 乳房切片有不正常的細胞增生 2. 有乳癌家族史，特別是母親或一等親姊妹曾患有乳癌 3. 未曾生育或三十歲以上才生第一胎者 4. 初經較早（11歲前）或停經較晚（55歲以後） 5. 任一側乳房曾經得過乳癌 6. 飲食喜愛高脂肪食物、酗酒者 7. 長期使用賀爾蒙補充劑 8. 家族中有男性罹患乳癌

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：乳癌年輕化！乳癌前兆12顆檸檬圖教你簡單判斷，早期發現存活率高達9成！】