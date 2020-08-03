【國際哺乳週】乳房結塊脹痛　簡單花茶助撃退乳腺炎｜謝嘉雯中醫

每年八月的第一個星期是國際哺乳週，今年世衛的主題是「支持母乳餵哺，打造更健康的地球」（Support breastfeeding for a healthier planet）。母乳蘊含奶粉無法取代的抗體、容易吸收;不但有益寶寶健康，更可促進親子交流,而且製造過程沒有污染物產生,對地球而言,確是綠色又環保。

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作為母乳媽媽，除了擔心奶量不足，另一個健康問題就是乳腺炎。特別是母乳媽媽產假完結回歸職場轉做「泵媽」，如果環境不容許或工作時間未能配合，過了泵奶時間，輕則令乳房脹奶不舒，嚴重時還會引致乳管閉塞甚至乳腺炎。

乳腺炎，中醫病名叫「乳癰」。乳腺炎初期,乳房紅腫熱痛並不明顯，而是以「鬱滯」為主，表現為單側或雙側乳房結塊、脹痛、排出乳汁困難。

若處理不當，乳房腫脹疼痛症狀加重，並出現惡寒發熱及周身疼痛等全身症狀，嚴重時，更要手術切開引流排膿，影響媽媽健康和日後奶量。

母乳媽媽乳腺炎的主要發病原因是乳汁滯留。

如果乳房出現硬塊或排出不暢可以沖泡以下花茶，幫助乳汁排出。

材料：蒲公英15克、甘草2-3片、熱水250毫升焗服。 功效： 蒲公英：性味苦、甘、寒。清熱解毒，消癰散結。 甘草：性味甘、平。補脾益氣、清熱解毒、緩急止痛。

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蒲公英是中醫治療乳腺炎的要藥，配合健脾補中並能調和諸藥的甘草，對乳腺炎剛起時，有清熱散結通乳之效。

但此花茶只是治標，若要治本，必須同時配合寶寶吸啜或擠出乳汁，以排空鬱積的乳汁，避免進一步郁積惡化，方可標本同治。若病情發展至紅腫熱痛的乳腺炎並出現發燒症狀，還是需要找中醫或西醫對症治療。

治療乳腺炎，中醫會針對媽媽乳腺炎的成因，如情緒抑鬱或胃熱引起的因素，使用針對性的中藥； 如柴胡、蒺藜、青皮、蒲公英、漏蘆、路路通、王不留行籽……等，來替媽媽疏肝清熱、通乳消腫，治療乳腺炎。

治病求本，如乳腺炎反復發作，就要尋找原因，如餵哺姿勢、飲食、情緒、從根本出發，防止復發。

用中藥治療乳腺炎 ，除了能縮短病情 ，媽媽不因乳房疼痛而影響母乳餵哺外,更重要是治療乳腺炎與產後調理可雙管齊下，一舉兩得。

謝嘉雯中醫師

兩孩之母的母乳媽媽,雖然身為中醫師,在哺乳路上也非一帆風順,同樣面對不同的困難和疑惑,幸而兩名小孩亦已順利自然離乳。因此希望藉自身經驗和知識,令一眾母乳媽媽克服困難,長餵長有,並從中享受親子時光。

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