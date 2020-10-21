兒童食物安全｜麵包水果發霉切走腐壞部分可以照食？營養師咁講…

很多家長會準備麵包加果醬給小朋友做早餐，不過準備前要先看清楚有沒有發霉！很多人發現食物發霉，就會選擇丟棄，不過英國有節目曾經實驗吃下已經發霉的食物，而英國前首相文翠珊亦曾表明會將果醬瓶裏發霉的果醬刮掉，接著吃剩下的果醬。究竟發霉的食物在清理發霉部分後是否可以繼續吃？我們找來營養師陳穎心爲我們拆解迷思。

BBC曾經播放一期有關食品安全的節目，主持人莫斯利在霉菌專家希基監督下吃下多種發霉變質的食物。莫斯利表示不僅只是發霉的果醬可以吃，還有其他一些發霉的食物同樣不一定非要拋棄。

營養師陳穎心就表示，只要食物屬硬身的食物，表面密度比較高，霉菌會較難滲透，一般來說只要除去發霉部分就可以繼續進食，不過她提醒注意刀子不要沾上霉菌，以免將霉菌傳染至未發霉的部分。另外，陳穎心亦提醒，如果有用包裝盛載過發霉的食物，在除去發霉部分後，切勿用同一個包裝袋存放食物。

營養師陳穎心就表示，硬身的食物表面密度比較高，一般來說只要除去發霉部分就可以繼續進食。

按圖即睇各種食物發霉的處理方法：

+ 13 + 13 + 13

營養師陳穎心強調，孕婦、小朋友、老人家的免疫系統較差，即使已經去除發霉部分，亦最好避免進食儲存食物。

陳穎心 (Harriet) 米施洛營養護康中心註冊營養師

相關文章：助孩子測考溫習更入腦 中醫推介增強記憶食物 3款安神補腦湯水