測驗周外傭親自出卷幫兒子溫習　媽媽：早已當彼此是一家人

不少父母都有聘請外傭幫助照顧仔女及打理家務，但「好姐姐」難求，不少僱主都會為家中外傭的一些問題而大感頭痛，例如藝人張敬軒的外傭就是「地獄」廚神，甚至有外傭突然懷孕。不過凡事都有例外，有媽媽日前就上載一份人手抄寫的試卷，表示兒子英文測驗，外傭親手製作試題讓兒子溫習，讓一眾網民大呼「有心姐姐難求」「要珍惜」！

網民Emily日前在《外傭僱主必看新聞訊息》上載2張試卷的照片，她接受訪問時表示兒子英文測驗，於是外傭姐姐便親手為兒子出題製作試卷，全份試卷由姐姐手寫而成，非常有心！不少網民看到後都表示「好姐姐難求」，並且要「珍惜有心的姐姐」。但亦有網民指小朋友溫習不應假手於姐姐，但Emily指只是英文科，其他科目都是她自己跟兒子溫習。

媽媽Emily貼出菲傭姐姐為兒子出的英文試題。（網民Emily授權刊登）

Emily回應指，外傭姐姐是菲傭，至今已經工作第6年，早已當彼此是一家人，亦大讚其實姐姐每次英文功課、默書、測驗和考試都跟到足，「比我還緊張我仔仔」。

Emily指出，兒子每次考試、測驗，菲傭姐姐都會非常上心。（網民Emily授權刊登）

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張敬軒在IG分享他每日的早餐：