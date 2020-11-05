公屋裝修︱一家4口苦排7年　港媽花盡積蓄只為子女有獨立空間讀書

在香港要擁有一個舒適的家並不容易，若收入不高，想排公屋都需要好幾年時間。以4人家庭為例，每月最高入息限額約3萬元，而根據房委會數字，截至2020年3月底，一般公屋申請人的平均輪候時間為5.4 年，非長者1人申請者則需等上30年，可以排得上公屋並非容易之事。受訪者陳太一家4口苦排7年終於獲派公屋單位，她花盡積蓄為單位裝修，希望子女每人都能有獨立房間和書枱，好讓他們能認真學習。

陳太一家4口苦排7年，獲派的公屋單位有394呎，一廳三房。（受訪者提供）

陳太一家4口苦排7年，獲派的公屋單位有394呎，一廳三房。陳太認為難得獲派公屋，兩名子女還就讀小學，一家起碼需要在單位住10多年，加上單位本是清水樓，於是決定花錢於裝修上。陳太指今次裝修用上自己畢生積蓄，以及有幸得家人的幫忙，共花費約25萬。

▼▼▼按下圖看裝修前的公屋▼▼▼

單位不足400呎，以4人家庭而言，面積不算很大，只可說僅僅夠用。儘管如此，陳太指今次裝修的主要目的是希望單位設計簡約耐看，同時希望子女能有各自的獨立空間，不用「爭房」。2間細房分別約40呎，均是上床下書枱的設計，每房亦均設衣櫃。雖然2間房的空間不算大，但小朋友卻有自己的空間，加上單位位於高層，開揚多窗，空氣流通，陽光亦能照射到書枱，給予子女不錯的學習環境。

陳太花盡積蓄為單位裝修，希望子女每人都能有獨立房間和書枱，好讓他們能認真學習。（受訪者提供）

陳太亦言，因為單位的空間有限，因此選擇訂造傢俬，盡量用盡每個角落，增加收納空間，同時傢俬的質量會比較好和耐用。對於今次的裝修，陳太一家都十分滿意，不過最困難之處是前期工夫。為了省錢，陳太事前在網上搜集有關裝修的資料，以及先考慮一家人的生活習慣，再自行規劃間隔，並作簡單的設計，「由無變有」全靠自己。

▼▼▼按下圖看裝修後的公屋▼▼▼

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